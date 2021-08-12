Минэнерго: Внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме

Производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

В сообщении подчеркивается, что текущие макроэкономические условия для производства нефтепродуктов благоприятны. Выпуск бензина остается на высоком уровне - с начала августа в среднем за сутки производится 61,2 тыс. тонн АИ-92, 44,6 тыс. тонн АИ-95, что в целом соответствует уровню 2019-2020 годов.

По словам Шульгинова, для стопроцентного удовлетворения спроса на бензин были смещены графики ремонта Рязанского нефтехимического комбината (НХК) и переориентирована часть производства Киришского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с экспорта на внутренний рынок. Также все производители существенно превышают минимальные нормативы продаж автомобильного топлива через биржу, совокупно на 20% выше аналогичного периода 2019 года.

Дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации Минэнерго по отгрузке на внутренний рынок бензина и дизельного топлива из запасов с нефтебаз.

При этом по результатам торгов 12 августа на Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) оптовая цена бензина обновила рекорд поднявшись выше 58 тыс. рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также близка к максимуму (60 тыс. рублей за тонну), 12 августа - 59,4 тыс. рублей за тонну.

Для стабилизации ситуации на рынке Минэнерго и ФАС еженедельно проводятся оперативные совещания с крупными компаниями-производителями нефтепродуктов. Ведется детальное изучение отдельных биржевых сделок - перепродажи на НПЗ моторного топлива по завышенным ценам трейдерами, которые не имеют собственного производства. Также ФАС запросила у реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов, чтобы выявить факты перепродажи топлива в интересах нефтяных компаний.

"При выявлении нарушений антимонопольного законодательства по итогам анализа полученных сведений будет приняты меры реагирования", - отметил глава ФАС Максим Шаскольский.