Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ

Министерство науки и высшего образования России отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Как уточнили в ведомстве, пока лишь на время проверок в вузе.

- В настоящее время в университете проходят проверки деятельности организации, - уточнили в Минобрнауки. - Ректор РГСУ Наталья Починок временно отстранена от занимаемой должности до 6 сентября 2021 года. На этот срок временно исполняющим обязанности ректора вуза назначен проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

Ранее в СМИ появилась информация, что в вузе проходит внеплановая проверка по запросам студентов по поводу обучения и проживания.