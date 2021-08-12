Минсельхоз и Ozon научат фермеров работе с маркетплейсами

Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно документу, доступ фермеров к площадке Ozon будет расширен. Также министерство совместно с интернет-компанией планирует обучать производителей работе с маркетплейсами, готовить рекомендации по повышению качества продукции и совершенствовать меры господдержки.

"Онлайн-торговля - важнейший канал продаж для малых форм хозяйствования, который сегодня с развитием технологий и массовым проникновением интернета необходимо развивать по всей стране", - отметила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

Развитие малого и среднего бизнеса - одна из приоритетных задач Минсельхоза России. Важное значение в ее выполнении имеет поддержка сбыта фермерской продукции. С этой целью ведомство стимулирует развитие сельхозкооперативов, субсидирует приобретение торгового оборудования, создает условия для развития гастрономического туризма и работает по другим направлениям.