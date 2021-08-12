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12.08.2021 21:23
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США резко снизил прогноз по урожаю пшеницы в России

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе резко снизил оценку урожая пшеницы в России - сразу на 12,5 млн тонн в сравнении с предыдущим месяцем до 72,5 млн тонн (без учета Крыма).

Повлияло снижение урожая озимой пшеницы, о чем свидетельствуют последние данные Росстата. Из них следует, что площадь зерновых и зернобобовых оказалась почти на 1 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. И это лишь отчасти скомпенсировано увеличением урожая яровой пшеницы, поясняют американские аналитики.

Также снижены прогнозы по экспорту российской пшеницы - с 40 до 35 млн тонн.

На этом фоне глобальный прогноз по пшенице на сезон 2021/21 пересмотрен в сторону сокращения поставок и торговли, снижения потребления и конечных запасов.

Минсельхоз снизил экспортную пошлину на пшеницу

Отметим, что сегодня Минсельхоз России подтвердил свою предыдущую оценку урожая зерновых и, в частности, пшеницы - 127,4 млн тонн и 81 млн тонн соответственно (с учетом Крыма). Это один из самых высоких урожаев за всю историю страны. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, несмотря на непростую погоду в Поволжье и центре страны, в основных зернопроизводящих регионах получен впечатляющий урожай, что компенсирует потери.

Напомним, абсолютный рекорд по пшенице в России был поставлен в 2017 году - 86 млн тонн. В прошлом году Россия почти достигла этого рекорда, собрав 85,896 млн тонн, следует из данных Росстата.

Экономика АПК

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