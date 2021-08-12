Новости

Средняя ставка по банковским вкладам выросла до рекордных значений 14:20
В Намибии с аукциона продали несколько десятков диких слонов 14:20
Численность молодежи в России достигла 39,1 млн человек 14:01
Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин 13:57
В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан 13:52
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем 13:51
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране 13:47
Кандидатуру скончавшегося Пимашкова исключат из списка ЕР на выборы в ГД 13:41
ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен 13:30
СМИ: Роналду присоединится к Месси в "ПСЖ" через год 13:21
Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников 13:20
Пожарные Волгоградской области спасли от огня хутор Каменночерновский 13:08
Лукашенко: Самоуспокоенности в борьбе с коронавирусом допускать нельзя 13:05
В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков 13:04
Шойгу: Ситуация в Афганистане сейчас сложнее, чем после вывода советских войск 13:00
Глава Минсельхоза: Россия не планирует отменять плавающую пошлину на зерно 12:55
Володин: Пимашкова уважали коллеги и поддерживали избиратели 12:46
В СПЧ назвали идею продажи крепкого алкоголя с 21 года дискуссионной 12:46
Путин призвал повышать доходы тувинцев 12:41
Магучих: Критика делает меня только сильнее 12:41
Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям 12:39
Россия может продлить запрет на экспорт гречки 12:38
Глава МЧС приступил к работе в Якутии 12:20
Баженов прокомментировал меры безопасности оборота личных данных клиентов банков 12:24
Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 13:52
Рубрика: В мире

В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии планируют ужесточить ограничительные меры на фоне приближения четвертой волны коронавируса. При этом в местном минздраве пообещали разрешать вакцинированным гражданам посещать культурные и развлекательные мероприятия даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Болгария упростила условия въезда для россиян

К такому решению пришли руководители министерств здравоохранения и культуры балканской республики на прошедшей накануне встрече. По мнению чиновников, это будет компромиссом, чтобы, с одной стороны, искусство не лишалось аудитории, а с другой - не переполнялись больницы.

Оба ведомства также объявили об организации кампании среди населения под лозунгом "Поддержи болгарскую культуру, поставь себе вакцину".

Министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в нагнетании страха или какой-либо дискриминации. Ограничительные меры, введенные в государстве, он назвал "самыми либеральными в Европе".

В Болгарии число установленных случаев заболевания коронавирусом в сутки приближается к тысяче. Общее количество инфицированных превышает 430 тысяч. Летальных исходов - более 18 тысяч.

В мире Европа Болгария Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Мишустин распорядился направить более 46 млрд руб. на выплаты медикам
Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования
СМИ: Россиянам вернут незаконно изъятые пенсионные накопления
Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций