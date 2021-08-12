В Болгарии введут привилегии для вакцинированных граждан

В Болгарии планируют ужесточить ограничительные меры на фоне приближения четвертой волны коронавируса. При этом в местном минздраве пообещали разрешать вакцинированным гражданам посещать культурные и развлекательные мероприятия даже в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

К такому решению пришли руководители министерств здравоохранения и культуры балканской республики на прошедшей накануне встрече. По мнению чиновников, это будет компромиссом, чтобы, с одной стороны, искусство не лишалось аудитории, а с другой - не переполнялись больницы.

Оба ведомства также объявили об организации кампании среди населения под лозунгом "Поддержи болгарскую культуру, поставь себе вакцину".

Министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в нагнетании страха или какой-либо дискриминации. Ограничительные меры, введенные в государстве, он назвал "самыми либеральными в Европе".

В Болгарии число установленных случаев заболевания коронавирусом в сутки приближается к тысяче. Общее количество инфицированных превышает 430 тысяч. Летальных исходов - более 18 тысяч.