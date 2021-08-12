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12.08.2021 08:45
Рубрика: Общество

Минздрав назвал главные направления развития здравоохранения

Текст: Ирина Невинная
Борьба с инфекционными заболеваниями остается одной из ключевых задач российской службы здоровья, - это следует из подготовленного Минздравом России проекта государственной программы "Развитие здравоохранения" на 2022 год, которая утверждается правительством страны. Проект опубликован для общественного обсуждения.

В будущем году, как и в 2021, одной из основных задач остается обеспечение готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, включая и коронавирусную инфекцию. Перечислены такие направления, как обеспечение иммунопрофилактики, разработка вакцин, модернизация инфекционной службы. При этом делается упор и на необходимость восстановления плановой работы медучреждений.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В проекте представлены показатели, по которым оценивается работа системы здравоохранения: в качестве национальных целей по-прежнему фигурирует снижение общей смертности (то есть от всех заболеваний) - до 11,4 на 1000 населения к 2030 году. К этому же сроку ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет - это второй ключевой показатель.

В документе отмечается, что в 2020 году некоторые целевые показатели не были выполнены, это связано с эпидемией коронавирусной инфекции. Так, общая продолжительность жизни в 2020 году ОПЖ составила 71,5 года (для сравнения, в 2019 году - 73,34). Общая смертность по сравнению с 2019 годом выросла на 18,6% и составила 14,6 на 1000 населения, число умерших выросло на 340,3 тыс. человек - всего в прошлом году в стране умерло ‎2138,6 тыс. человек.

При этом благополучно выглядит показатель младенческой смертности - 4,5 на 1000 новорожденных, что соответствует уровню многих развитых стран, а для России является историческим минимумом. С 2018 по 2020 год младенческая смертность в России уменьшилась на 11,6 %.

В документе названы основные проблемы службы здоровья. Это недостаточный уровень качества и доступности первичной медицинской помощи, прежде всего в сельских территориях. В регионах, несмотря на активное строительство, все еще не хватает лечебных амбулаторий и ФАП. необходимо также продолжать обновлять оборудование в больницах и заботиться о кадрах. Труднодоступные территории страны недостаточно охвачены санитарно-авиационной эвакуацией и выездами бригад передвижных медицинских комплексов. В связи с эти отмечается необходимость пересмотра принципов оплаты труда медиков на селе и использование социальных мер поддержки и других способов для "закрепления" кадров.

Сохраняются проблемы с обеспечением граждан лекарствами. Также, следует из документа, необходимо улучшить получение медицинской помощи в рамках ОМС при выезде человека из своего региона.

Финансовое обеспечение системы здравоохранения предлагается увеличить до 2024 года почти на 398 млрд руб., на реализацию федеральных и ведомственных проектов предполагается дополнительно выделить 41 млрд руб.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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