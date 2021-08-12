Мишустин обсудил работу Федерального казначейства с его главой

Каждый бюджетный рубль должен идти в дело, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, обсуждая с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным работу ведомства. Оно должно обеспечивать четкое и ритмичное выполнение всех обязательств государства, указал он.

- Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, в том числе государственных органов управления, должны быть выстроены эффективно, - заявил председатель правительства. - Это важно, поскольку рынок меняется, цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьезные требования к государственному управлению. Казначейство идет в этом тренде.

В кабинете министров завершается подготовка очередного трехлетнего бюджета, напомнил Мишустин. "Мы сегодня должны обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных, обязательств государства, которые были определены президентом Российской Федерации, - сказал премьер. - Также очень важные вопросы финансирования стратегических инициатив, социально-экономического развития страны, о которых мы говорили с президентом".

Нужно обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных, обязательств государства

Роман Артюхин рассказал, как ведомство работает в условиях новой модели казначейской системы, запущенной с начала года. "Создан и заработал единый казначейский счет. Теперь вся ликвидность всей бюджетной системы находится на этом счете. Очень важно, что все деньги работают", - пояснил Артюхин. Эффективность новой модели, по его словам, уже ощутили все регионы: за первое полугодие им перечислено дополнительно доходов в размере 6,5 миллиарда рублей, а до конца года будет направлено еще 11 миллиардов.

- В целом Казначейство России вошло в пятерку крупнейших администраторов доходов бюджета именно благодаря эффективной системе управления остатками средств на едином казначейском счете, - сказал Роман Артюхин. - В прошлом году доходы федерального бюджета от этого инструмента составили 191 миллиард рублей, в этом году они уже превысят 230 миллиардов рублей. Это ощутимый результат модернизации казначейской системы в целом.

Теперь ведомство готовится к работе по новому закону о казначейском сопровождении. Он был принят летом и вступает в силу со следующего года. "Закон о казначейском сопровождении расширил границы казначейской системы, включив в нее получателей авансов, субсидий", - напомнил глава ведомства. Сейчас на казначейском сопровождении находятся 58 тысяч государственных контрактов на сумму около 11 триллионов рублей. Всего обслуживается 22 тысячи юридических лиц.

- Мы видим эффект этой новой системы в том, что у нас платежи будут быстрее доходить до конечных получателей, обеспечиваться целевое, адресное использование этих бюджетных средств, - заявил Артюхин.

Федеральное казначейство также отрабатывает новые принципы работы в связи с принятыми летом поправками в федеральный закон N44 о контрактной системе. Основное изменение, пояснил глава ведомства, относится к тому, что теперь акты выполненных работ будут представляться и подписываться заказчиками в электронном виде в единой информационной системе. "Мы отработали все технологии движения этих актов с Федеральной налоговой службой для того, чтобы они были как универсальный передаточный документ для налогового учета. Возникающие вопросы своевременности оплаты, сроков оплаты тоже должны быть решены через прозрачность этих бизнес-процессов", - сказала Роман Артюхин.

"Упрощение процедур и правил через цифровую трансформацию внутри ведомств должны стать основным стимулом развития этого года", - заявил Михаил Мишустин. "У нас на сегодня из колоссального количества излишних нормативных требований порядка двух третей уже завершили свою работу. "Гильотина" позволила это сделать. Последние изменения в ФЗ N44 - хороший пример этого", - считает премьер-министр.

Тем временем

На доплаты медикам выделен новый транш

Михаил Мишустин распорядился направить более 46 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом. Эти средства позволят осуществлять поддержку до ноября 2021 года.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", - подчеркнул Мишустин ранее на заседании кабинета министров.