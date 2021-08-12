Мишустин распорядился направить более 46 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить более 46 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом. Эти средства позволят осуществлять поддержку до ноября 2021 года.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", - подчеркнул Мишустин на последнем заседании кабинета министров.