Молодые исследователи из России под эгидой РГО покоряют Балканы

Центр Русского географического общества (РГО) в Белграде под руководством вице-президента Сербского географического общества кавалера медали Пушкина Миролюба Милинчича продолжает усилия по изучению и сохранению российского культурного наследия на Балканах, сближению и взаимообогащению культур братских народов. В настоящее время под эгидой Центра проходит седьмой международный эколого-географический лагерь РГО, чьи участники накануне прибыли в Вишеград (Босния и Герцеговина), побывав перед этим в самых удаленных и наиболее интересных уголках Сербии.

Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться с отдельными участниками (всего их 30: из РФ - 16, из Сербии - 11, из БиГ - 2, из Италии - 1) столь значимого и интересного мероприятия, объединившего в одну программу (с 30 июля по 16 августа) экологию, культуру, историю, геологию и многие другие аспекты, раскрывающие Балканы для молодого исследователя с совершенно иной стороны.

Дарья Мазур:

- Я студентка 4 курса политологии МГИМО. Подала заявку на участие в программе РГО, так как активно занимаюсь политической географией, являюсь заместителем председателя Молодёжного клуба РГО в своём университете и стажируюсь в Центре пространственного анализа международных отношений Института международных исследований (ЦПАМО ИМИ) МГИМО. Стажировка в Сербии стала для меня уникальной возможностью ближе познакомиться с культурным и историческим наследием страны, с которой у России издавна существуют тесные связи, что, как известно, является неотъемлемым условием для поддержания дальнейших дипломатических отношений. В ходе поездки мы посетили Российско-сербский гуманитарный центр, ставший ярким примером взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Кроме того, программа РГО позволила наладить контакты между молодыми активистами из Сербии и различных регионов России, что должно способствовать дальнейшему развитию совместной деятельности и обмену опытом в научной и общественной сферах.

Иван Кулаков:

- Я являюсь аспирантом Центра военной истории России Института российской истории Российской академии наук. Мне, как молодому историку, эта стажировка важна, в первую очередь, с точки зрения изучения исторического наследия Сербии, в том числе и российского. Так, в самом центре Белграда мы увидели памятник последнему русскому царю Николаю II, памятник русскому архитектору Н.П.Краснову, построившему ряд значимых зданий для столицы Сербии. После Белграда мы оказались в городе Белая церковь, некогда бывшую колыбелью русской эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В 20-30-е годы XX века там проживало около 2000 русских. Настоящим открытием для меня стало существование мемориальной комнаты русского кадетского корпуса, который располагался в этом городе. Хранитель музея - потомок русских эмигрантов Владимир Кастелянов, рассказавший участникам стажировки об основных вехах истории русских кадет и русской эмиграции в бывшей Югославии. Несколько дней мы изучали природу и историю восточной Сербии, вдоль реки Дунай. Нельзя не отметить то, как в Сербии ценят вклад Красной армии в победу над фашизмом во Второй мировой войне - во многих населенных пунктах этого Восточной Сербии есть памятники советским солдатам-освободителям. Местные жители за ними ухаживают и поддерживают в хорошем состоянии. Кроме того, мы увидели множество исторических объектов разных периодов - от стенок времен мезолита и римских усадеб - до памятников современным деятелям и событиям.

Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии

Напомним, что официальное открытие Центра РГО в Сербии состоялось 17 октября 2016 года. Организация уже внесла значительный вклад в развитие сотрудничества России с государствами Балкан. Под эгидой Центра в регионе проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса "Самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. При этом следует отметить, что традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич.