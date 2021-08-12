Мультсериал "Маша и Медведь" возглавил рейтинг мирового детского контента

"Маша и Медведь" стал детским сериалом номер один в мире, обогнав такие хиты как "Свинка Пеппа" и "Щенячий патруль". Рейтинг популярного детского контента опубликовало Международное исследовательское агентство Parrot Analytics.

В компании Animaccord рассказали, что глобальный замер производился за последние 60 дней - данные собирались по количеству запросов со всего мира за это время. Всего были промониторены более 10 тысяч шоу для детей дошкольного возраста.

"Маша и Медведь" - детское шоу №1 в мире, опережающее такие зарубежные хиты, как "Свинка Пеппа", "Щенячий Патруль" и "Улица Сезам", цитирует сообщение компании ТАСС.

Для мультфильма "Маша и Медведь" - это не первый рекорд, он традиционно входит в топ самых популярных и просматриваемых детских сериалов во всем мире. Мультфильм переведен более чем на 40 языков.