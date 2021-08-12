МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам

Гражданину Казахстана Куату Ахметову и гражданину Азербайджана Исфандияру Вагабзаде запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет. Об этом решении МВД РФ сообщила пресс-служба министерства. Причина - разжигание вышеупомянутыми иностранцами национальной розни в Сети.

"Приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет гражданину Республики Казахстан Куату Ахметову и гражданину Азербайджанской Республики Исфандияру Вагабзаде, которые допустили публичные высказывания в сети Интернет, разжигающие межнациональную рознь", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "иностранцы, призывающие к деструктивным действиям в отношении РФ, ее жителей и соотечественников, проживающих за рубежом, не будут допускаться на территорию страны в связи с тем, что их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности".