На авиабазе Хмеймим отметили день образования Военно-воздушных сил РФ

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии торжественно отметили день образования Военно-воздушных сил РФ. В начале мероприятия военнослужащие авиабазы возложили цветы к бюстам летчиков - Героев России, которые погибли в Сирии.

"C 2015 года ВКС России совершили более 100 тысяч боевых вылетов в небе Сирии, за каждым из них стоит ваш труд в сложных условиях, сопряженных с риском для жизни", - заявил командующий группировкой Вооруженных сил РФ в Сирии Евгений Никифоров.

По его словам, невозможно переоценить вклад летчиков в борьбу с международным терроризмом. Как сообщает ТАСС, после торжественного митинга летчики прошли торжественным маршем, а над строем пролетели тактические бомбардировщики Су-24 и истребители Су-35.