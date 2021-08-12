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12.08.2021 21:35
Рубрика: Экономика

На Кипре отельеры оплатят анализы для туристов

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Отельеры и правительство Кипра оплатят экспресс-тест на коронавирус для туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на местное министерство по туризму. Тем самым власти рассчитывают привлечь туристов, избавив их от дополнительных расходов.

Сейчас для въезда на Кипр туристы должны проходить ПЦР-тест не только перед выездом, но и экспресс-тест на наличие антигенов на седьмой день после прибытия. Россия отнесена к "красной" зоне, а потому непривитым туристам нужно сдавать два ПЦР-теста.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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Это требование не распространяется на привитых туристов, в том числе "Спутником V". Также тест не нужно сдавать тем, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней.

Стоит дополнительный тест до 10 евро. Из них 2,5 евро оплатит Кипрская ассоциация отельеров, а остальные 7,5 евро просубсидируют власти страны, указывают в АТОР.

Экономика Туризм В мире Европа Кипр

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