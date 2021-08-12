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12.08.2021 15:45
Рубрика: Экономика

На премию "Импульс добра-2021" поступило более 200 заявок

Организатор всероссийской премии "Импульс добра" подвел итоги по поступившим заявкам. Победители семи номинаций будут объявлены 7 октября 2021 года на церемонии награждения в Москве. Призовой фонд премии в этом году составит 2 480 000 рублей.

Прием заявок на ежегодную Премию "Импульс добра" в этом году стартовал 1 мая и завершился 1 июля. За этот период в адрес оргкомитета премии поступило более 200 заявок из 48 регионов России.

Самую высокую активность проявили участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Калининградской области. Наиболее популярные номинации в этом году: "За личный вклад в развитие социального предпринимательства" (80 заявок), "За лучший импакт-проект" (42 заявки) и "За системный подход к социальному предпринимательству" (40 заявок).

"Мы рады видеть, что институт социального предпринимательства уверенно развивается в нашей стране, и интерес к премии со стороны социальных предпринимателей, общественных деятелей и средств массовой информации остается стабильно высоким", - прокомментировала директор фонда "Наше будущее" Наталия Зверева.

Лауреатов премии "Импульс добра" определит Общественный совет фонда "Наше будущее", в состав которого входят общественные деятели, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Премия "Импульс добра" учреждена фондом региональных социальных программ "Наше будущее" в 2011 году и проводится ежегодно с целью поощрения выдающихся специалистов в сфере социального предпринимательства и популяризации сферы социального бизнеса в России. За все время существования премии было получено 1 843 заявки из 81 региона России, было награждено 89 лауреатов из числа социальных предпринимателей, представителей общественных организаций, руководителей государственных структур и профильных ведомств, СМИ и образовательных учреждений.

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