Несколько человек погибли во время стрельбы в британском Плимуте

В результате "серьезного инцидента с огнестрельным оружием" в британском Плимуте, как сообщила полиция, есть "несколько погибших". Кроме того, несколько других пострадавших проходят курс лечения. Как сообщает Sky News, застрелен причастный к инциденту стрелок.
Депутат от Плимута Саттон и Девонпорт Люк Поллард написал в Twitter, что количество жертв еще не подтверждено. По словам представителей местных властей, инцидент не связан с терроризмом.
Согласно сообщениям, на месте происшествия находится многочисленные полицейские машины и службы экстренной помощи, а некоторые дороги закрыты.
Meerdere #doden bij schietpartij in Plymouth UK— Remco_B88⭕️ngel⭕️felijk🇳🇱 (@Nieuwsprik_neus) August 12, 2021
Trump
Rutte#nieuwsuur pic.twitter.com/6QMwBImqiY
Multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth - and a shooter involved has been shot, its "not terror related" Many roads have been closed in the surrounding area's pic.twitter.com/kX6H5NlJMe— Hardly (@Hardly26375072) August 12, 2021