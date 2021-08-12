Несколько человек погибли во время стрельбы в британском Плимуте

В результате "серьезного инцидента с огнестрельным оружием" в британском Плимуте, как сообщила полиция, есть "несколько погибших". Кроме того, несколько других пострадавших проходят курс лечения. Как сообщает Sky News, застрелен причастный к инциденту стрелок.

Депутат от Плимута Саттон и Девонпорт Люк Поллард написал в Twitter, что количество жертв еще не подтверждено. По словам представителей местных властей, инцидент не связан с терроризмом.

Согласно сообщениям, на месте происшествия находится многочисленные полицейские машины и службы экстренной помощи, а некоторые дороги закрыты.