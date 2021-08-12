Неверов: Пимашков был принципиальным, честным и внимательным к людям

Скончавшийся 12 августа депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Петр Пимашков пользовался большим авторитетом среди коллег благодаря высокому профессионализму, принципиальности, честности и вниманию к нуждам людей, его уход стал большой потерей для всех, заявил руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Он долгое время был главой Красноярска и очень многое сделал для города. Благодаря высокому профессионализму, принципиальности, честности, вниманию к нуждам людей Петр Иванович пользовался большим авторитетом среди коллег. Его уход - большая потеря для всех нас. Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату. Светлая память Петру Ивановичу", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции "Единая Россия".

C 1991 по 1996 годы Петр Пимашков возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска. В 1996 году он был избран мэром Красноярска и занимал эту должность до 2011 года. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы по партийным спискам "Единой России".