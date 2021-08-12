Новая Зеландия откроет границы страны в начале 2022 года

Новая Зеландия, которая ранее объявила о победе над коронавирусом, планирует осторожно открыть свои границы для иностранных путешественников лишь в начале следующего года, сообщило правительство страны в четверг.

Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что границы не откроются до тех пор, пока в Новой Зеландии не будет завершена программа вакцинации в конце года. Вакцинация идет намного медленнее, чем в большинстве развитых стран, хотя и начинает ускоряться. По словам Ардерн, с первого квартала 2022 года страна начнет разрешать иностранным путешественникам прибывать в страну на тщательно контролируемой властями основе. В частности, отметила премьер-министр, полностью вакцинированные путешественники из стран с низким уровнем риска не будут подвергаться карантину. Те, кто прибывает из стран со средним уровнем риска, должны пройти карантин. А тем, кто прибывает из стран с высоким уровнем риска или которые не были вакцинированы, придется провести 14 дней в карантинном отеле, управляемом военными. Правительство не предоставило рейтинг стран по степени риска, заявив, что он может быстро измениться.

Успех Новой Зеландии в нейтрализации пандемии коронавируса позволил стране практически вернуться в нормальное русло. В этом южнотихоокеанском государстве с населением пять миллионов человек с начала пандемии зарегистрировано всего 26 летальных исходов от COVID-19. Частично это было достигнуто за счет закрытия границ для тех, кто не является жителем или гражданином Новой Зеландии.

Изменения в целом приветствовали владельцы бизнеса, в том числе те, кто работает в индустрии туризма. До пандемии Новую Зеландию ежегодно посещали более трех миллионов зарубежных путешественников, и туризм был одной из крупнейших отраслей экономики страны, отмечает Associated Press.

Лидер оппозиции Джудит Коллинз сказала, что заявления Ардерн являются шагом в правильном направлении, но правительству необходимо ускорить свою программу вакцинации. Около 29 процентов новозеландцев получили одну дозу вакцины, а 17 процентов полностью вакцинированы.