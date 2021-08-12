Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"
86. Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" (решение Московского городского суда от 09.06.2021);
87. Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (решение Московского городского суда от 09.06.2021);
88. Общественное движение "Штабы Навального" (решение Московского городского суда от 09.06.2021).
Исключено из Перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности
Общественное движение "Штабы Навального".
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