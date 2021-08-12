Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций

Новости

На Камчатке открыли "горячую линию" после катастрофы с Ми-8 03:42
Инфекционист Тимаков: Ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется к зиме 03:25
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в российских регионах 03:02
ВОЗ: В начале 2022 года число случаев COVID-19 превысит 300 миллионов 02:40
Не менее 2 человек получили тяжелые травмы при падении Ми-8 на Камчатке 02:02
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета с туристами на Камчатке 01:39
СМИ: Вертолет с туристами упал на Камчатке 01:24
"Челси" обыграл "Вильярреал" и завоевал Суперкубок УЕФА 01:00
В Греции более ста человек задержаны за поджоги 00:57
Росгвардия прибыла на место инцидента с Невзоровым 00:34
В США около 150 миллионов человек окажутся во власти аномальной жары 11.08.2021
В Москве автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими 11.08.2021
За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 11.08.2021
Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры 11.08.2021
В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения 11.08.2021
Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте 11.08.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 11.08.2021
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 11.08.2021
В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko 11.08.2021
Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ 11.08.2021
В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов" 11.08.2021
Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма 11.08.2021
Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины 11.08.2021
В России подешевели овощи и фрукты 11.08.2021
Звезда арабского кино Даляль Абдель Азиз умерла от COVID вслед за мужем 11.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 августа 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций

Опубликован 12 августа 2021 г.

Дополнение в Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

86. Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" (решение Московского городского суда от 09.06.2021);

87. Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (решение Московского городского суда от 09.06.2021);

88. Общественное движение "Штабы Навального" (решение Московского городского суда от 09.06.2021).

Исключено из Перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности

Общественное движение "Штабы Навального".

Информация Минюста России