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Рубрика: В мире

Перепись в США показала сокращение и старение белого населения

Текст: Максим Макарычев
Бюро переписи населения США в четверг опубликовало свой самый подробный портрет того, как изменилась Америка за последнее десятилетие, выпустив множество демографических данных, свидетельствующих, что страна становится все более разнообразной. Первоначально предполагалось, что эта важная информация будет обнародована к концу марта, но этот срок оглашения результатов переписи был перенесен из-за задержек, вызванных пандемией коронавируса.

Данные были получены в результате обработки анкет, заполненных в прошлом году десятками миллионов американцев, с помощью переписчиков и государственных статистиков. Цифры отражают бесчисленное количество решений, принятых людьми за последние 10 лет, чтобы завести детей, переехать в другую часть страны или приехать в США из других государств.

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Американские штаты с нетерпением ждали данных переписи населения, и они наверняка вызовут ожесточенную политическую борьбу в период глубокого разделения нации и борьбы партий за голоса избирателей, констатирует Associated Press. Цифры, отмечают аналитики, могут определить электоральный расклад на выборах 2022 года в конгресс. Эти данные, в частности, также будут использованы при ежегодном распределении федеральных расходов в размере 1,5 триллиона долларов.

Отчет Бюро показал, что белое население стареет и упало до самой малой доли от общей численности населения за всю историю наблюдений, хотя есть и некоторые исключения. Доля белого населения фактически выросла в только в прибрежных общинах Каролины и Вирджинии, а также в графствах, простирающихся через средние части Джорджии и Алабамы. Население Америки в возрасте до 18 лет становится все более разнообразным по расовому признаку. Цифры показывают продолжающуюся миграцию населения Америки на юг и запад и потери населения в дельте Миссисипи, Аппалачах и небольших округах.

Перепись началась на фоне неудавшихся попыток администрации Трампа добавить в анкеты вопрос о гражданстве. Этот шаг, как опасались демократы, мог оказать сдерживающее воздействие на участие в выборах иммигрантов или выходцев из Латинской Америки. Эта попытка тогдашнего Белого дома была заблокирована Верховным судом США. Начало переписи 2020 года для большинства жителей США совпало с распространением коронавируса в прошлом году, что вынудило Бюро переписи отложить операции и продлить график подсчета данных. При этом цифры переписи не отражают потери почти 620 тысяч человек в США, умерших от коронавируса.

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