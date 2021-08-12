Перепись в США показала сокращение и старение белого населения

Данные были получены в результате обработки анкет, заполненных в прошлом году десятками миллионов американцев, с помощью переписчиков и государственных статистиков. Цифры отражают бесчисленное количество решений, принятых людьми за последние 10 лет, чтобы завести детей, переехать в другую часть страны или приехать в США из других государств.
Американские штаты с нетерпением ждали данных переписи населения, и они наверняка вызовут ожесточенную политическую борьбу в период глубокого разделения нации и борьбы партий за голоса избирателей, констатирует Associated Press. Цифры, отмечают аналитики, могут определить электоральный расклад на выборах 2022 года в конгресс. Эти данные, в частности, также будут использованы при ежегодном распределении федеральных расходов в размере 1,5 триллиона долларов.
Отчет Бюро показал, что белое население стареет и упало до самой малой доли от общей численности населения за всю историю наблюдений, хотя есть и некоторые исключения. Доля белого населения фактически выросла в только в прибрежных общинах Каролины и Вирджинии, а также в графствах, простирающихся через средние части Джорджии и Алабамы. Население Америки в возрасте до 18 лет становится все более разнообразным по расовому признаку. Цифры показывают продолжающуюся миграцию населения Америки на юг и запад и потери населения в дельте Миссисипи, Аппалачах и небольших округах.
Перепись началась на фоне неудавшихся попыток администрации Трампа добавить в анкеты вопрос о гражданстве. Этот шаг, как опасались демократы, мог оказать сдерживающее воздействие на участие в выборах иммигрантов или выходцев из Латинской Америки. Эта попытка тогдашнего Белого дома была заблокирована Верховным судом США. Начало переписи 2020 года для большинства жителей США совпало с распространением коронавируса в прошлом году, что вынудило Бюро переписи отложить операции и продлить график подсчета данных. При этом цифры переписи не отражают потери почти 620 тысяч человек в США, умерших от коронавируса.