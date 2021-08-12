Таинственный объект пересек Млечный Путь с невероятной скоростью

Международная команда астрономов получила новые данные о таинственном объекте, впервые замеченном в 2017 году и получившем негласное название "сбежавшая звезда". Этот объект пересек Млечный Путь со скоростью 3,2 миллиона километров в час, причем двигается он, как говорят исследователи, в неправильном направлении.

Как сообщает Live Science, речь идет о загадочном объекте, который произвел настоящий фурор в мире астрономии. Он был открыт в 2017 году. Первоначально ученые классифицировали его как звезду, ей дали официальное название LP 40-365.

Последовавшее затем детальное изучение буквально ошеломило специалистов. Было установлено, что объект движется с невероятной скоростью около 3,2 миллиона км/ч - это примерно в четыре раза быстрее, чем скорость движения нашего Солнца по орбите вокруг центра галактики. Более того, выяснилось, что объект летит в "неправильном" направлении - против направления, в котором движется большинство звезд вокруг центра нашей галактики.

Еще одной выявленной аномалией оказалось то, что данный объект состоит из совершенно другого материала по сравнению с остальными звездами Млечного Пути. Он насыщен тяжелыми "металлическими" атомами, в то время как в других звездах преобладают легкие химические элементы.

Невероятная скорость движения указывает на то, что объект стремится покинуть пределы нашей галактики. Опираясь на данный факт, астрономы в своем новом исследовании предположили, что такую скорость могло развить только небесное тело, пережившее мощную космическую катастрофу.

Подозрение пало на взрыв сверхновой, в результате которого мощный выброс энергии мог придать импульс LP 40-365. Но является ли этот объект частью взорвавшейся звезды или это была звезда-партнер, выброшенная в космос мощнейшей ударной волной?

Новый анализ данных, полученных еще в 2017 году, позволил отдать предпочтение гипотезе о том, что LP 40-365, по сути, является космическим мусором. То есть это осколок белого карлика, которому удалось выжить после события, о котором пока можно только гадать.

Астрономы пришли к выводу, что эта звезда порядка пяти миллионов лет назад была частью парной звездной системы - пары белых карликов. Судьба подобных маленьких звезд, похожих на Солнце, типична - с течением времени одна звезда отнимает у своего партнера так много массы и энергии, что взрывается. Такие взрывы настолько мощны, что старые элементы объединяют свои ядра в совершенно новые элементы.

К слову, в рамках нового исследования команда во главе с Дж. Дж. Гермесом, астрономом из Бостонского университета, выявила еще несколько аномальных особенностей изучаемого объекта. Сделать это помогли данные, собранные с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite. Этот аппарат был разработан для поиска отдаленных транзитных планет, которые проходят по орбите и с определенной периодичностью перекрывают свет своих звезд, как бы затемняя их.

У объекта LP 40-365 был зафиксирован подобный цикл - он тускнеет и светлеет каждые 8,9 часа. Это удивило ученых потому, что вокруг данного осколка звезды нет вращающихся планет, то есть, нет объектов, которые могли бы перекрывать свечение.

Подозревая, что мерцание может быть связано с ошибками аппаратуры, необычный объект был изучен при помощи космического телескопа Hubble. Однако его данные лишь подтвердили данные TESS. Таким образом, существование "часового механизма" мерцания загадочного объекта было подтверждено независимыми друг от друга наблюдениями. Сейчас ученые рассматривают несколько гипотез, которые могли бы объяснить данный феномен.