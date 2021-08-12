Ученых шокировала разгадка тайны, почему киты выбрасываются на берег

Странное явление выброса китов на сушу получило научное объяснение. Ученые из США и Канады заявили о новом смертоносном штамме морбилливируса китообразных. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Так, в 2018 году на берег гавайского острова Мауи выбросился малазийский дельфин, и ученые изучили причины его смерти. Внешний вид животного был, по оценке ученых, хорошим, однако внутренние органы имели болезненный вид, а в спинномозговой жидкости присутствовала кровь.

По результатам некропсии, в мозжечке, легких, почках и лимфатических узлах был обнаружен антиген морбилливируса - родственный вирусам кори и оспы опасный штамм вируса китообразных.

Именно он стал причиной массовых смертей китов и дельфинов по всему миру. Малазийские дельфины отличаются высокой социализацией, и поэтому распространение вируса для них особенно опасно. Они способны разнести его по всей планете.