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12.08.2021 22:26
Рубрика: Общество

Ученых шокировала разгадка тайны, почему киты выбрасываются на берег

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Странное явление выброса китов на сушу получило научное объяснение. Ученые из США и Канады заявили о новом смертоносном штамме морбилливируса китообразных. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Так, в 2018 году на берег гавайского острова Мауи выбросился малазийский дельфин, и ученые изучили причины его смерти. Внешний вид животного был, по оценке ученых, хорошим, однако внутренние органы имели болезненный вид, а в спинномозговой жидкости присутствовала кровь.

По результатам некропсии, в мозжечке, легких, почках и лимфатических узлах был обнаружен антиген морбилливируса - родственный вирусам кори и оспы опасный штамм вируса китообразных.

Именно он стал причиной массовых смертей китов и дельфинов по всему миру. Малазийские дельфины отличаются высокой социализацией, и поэтому распространение вируса для них особенно опасно. Они способны разнести его по всей планете.

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