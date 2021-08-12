Почти 80% россиян считают себя патриотами

Большинство (78%) россиян считает себя патриотами. Об отсутствии чувства патриотизма заявляют 16% участников опроса, который провел Институт социального маркетинга. Остальные участники исследования затруднились с ответом.

По данным исследования, чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%) и представители старшего поколения от 45 до 59 лет и от 60 лет и старше. Они считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории (61%), знание истории Родины (28%), быть готовым защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).

Среди чувств, которые чаще всего люди испытывают к своей стране - гордость за страну (33%) и любовь (20%). Отрицательные эмоции - сожаление и стыд - испытывают 20% и 15% опрошенных соответственно.

"Что касается гордости, то чаще всего люди гордятся людьми - 19%, природой - 17%, Родиной - 12%, качеством жизни - 9%, историей - 7%. Это показательная статистика, которая говорит многое о наших соотечественниках", - заметил по итогам исследования директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.