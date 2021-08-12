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Рубрика: Экономика

Подорожание сырья разгоняет рост цен в мире

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 182(8533)
Бурный рост цен на газ, нефть и уголь привел к сильному подорожанию топлива и электричества в Европе и США. На фоне этого увеличивается стоимость остальных товаров. Темпы инфляции, разогнавшиеся до многолетних максимумов, в странах, занимающих более 40% от объемов мировой экономики, оказывают негативное влияние и на Россию.

Самый яркий пример этого влияния - рост цен на бензин, одна из причин которого - его высокая стоимость в Европе. Но это только вершина айсберга. Евросоюз - наш главный торговый партнер - более 40% от внешнеторгового оборота России. Мы экспортируем в ЕС в первую очередь энергоресурсы и сырье (около 60%), а импортируем машины, станки, техническое оборудование и химическую продукцию. Несомненно, рост сырьевых котировок увеличивает стоимостный объем нашего экспорта, но мы потом покупаем товары в Европе, у которых прибавочная стоимость значительно выше, чем у сырья, а в результате инфляции цена их увеличивается.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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На закупаемом в ЕС оборудовании работает наша промышленность, техника используется в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях. Не сказать, что влияние роста цен в Европе на Россию было очень большим, но оно есть и по мере углубления энергетического кризиса в ЕС может увеличиваться.

Цены на сырьевые товары являются источниками инфляции, особенно в странах, являющихся их импортерами, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Но для России, которая экспортирует эти ресурсы, влияние мировых цен снижается за счет налоговых ставок (НДПИ, экспортные пошлины), а также регулирования. Похожие меры недавно применены и к металлургам через введение 15%-ных экспортных пошлин. Поэтому хотя влияние есть, но есть и меры снижающие его.

За семь месяцев этого года инфляция в Германии достигла максимума с 1993 года - 3,8%, в Великобритании к концу года ожидают 4% (привычный уровень - 2-2,5%). В США к августу инфляция составила 5,3% (рекорд с 2008 года). Основной причиной называется рост цен на электроэнергию в большинстве стран еврозоны более чем на 10%. В США цены на электричество пытаются сдерживать, но растут ценники на АЗС.

Таких темпов инфляции в развитых экономиках не было минимум с 2008 года

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, достигнув 555 долларов за тысячу кубометров. Можно много говорить, что в сложившейся ситуации Европа виновата сама, не слишком спеша с достройкой "Северного потока-2", что привело к дефициту газа и росту потребления угля, но трубопровод заработает не раньше конца этого года, а значит, цены на газ и уголь продолжат рост. Ситуацию сильно может усугубить наступление быстрых холодов осенью в Европе.

Возникает вопрос, может ли мировое подорожание газа и электричества привести к росту цен на них в нашей стране? Эксперты уверены, что прямого влияния на российские тарифы не будет. Как пояснил замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Фонда "ЦСР" Сергей Колобанов, тарифы на газ регулируются государством, в том числе и для потребителей, не относящихся к населению.

Схожая ситуация с электроэнергией: тарифы регулируемые и индексируются с учетом инфляции. Мировые цены на энергоносители влияют на российские очень опосредованно, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

При этом, по мнению начальника управления аналитических исследований ИК "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, хотя рост цен на газ на внешних рынках и мало затрагивает российские цены для внутренних потребителей, тем не менее долгосрочный тренд примерно такой же - постепенный рост, хотя и весьма медленный.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США В мире Европа Цены на бензин

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