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Рубрика: Культура

Поле исторической битвы за Византию найдено в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Турции археологи провели раскопки в поле, которое считается местом сельджукско-византийской битвы 1071 года нашей эры. В ходе полевых работ были обнаружены новые археологические свидетельства этого события.

Фото: Tamil Nadu Department of Archaeology
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Как сообщает Daily Sabah, археологи и помогавшие им рабочие раскопали довольно обширный участок в районе города Малазгирта на равнине Муш, восточная Турция. Их главной задачей было определить местонахождение поля битвы, которая во многом предопределила печальную судьбу Византии.

В историю она вошла как битва при Манцикерте - так назывался тогда современный населенный пункт Малазгирт. В 1071 году в поле сошлись войска Византийской империи и султаната Сельджуков, завоевателей из Центральной Азии. Кстати, существует предположение, что эта битва изменила религиозное мировоззрение населения Анатолии и стала одной из причин начала крестовых походов.

Сражение произошло 25-26 августа 1071 года на территории Византии. Войско империи превосходило врага по численности. Однако тюрки-сельджуки под предводительством султана Алп-Арслана сумели его разгромить и взяли в плен византийского императора Романа IV Диогена. Выкупить свою жизнь императору затем удалось только за счет территориальных уступок, что положило начало сельджукскому господству.

Словом, это было событие, которое во многом определило и современную карту мира. Ослабленная Византийская империя полностью уступила османскому правлению примерно четыре века спустя.

В ходе проведенных раскопок на предполагаемом месте битвы археологи обнаружили немалое количество наконечников стрел и копий. Предварительное датирование показало, что их возраст в целом соответствует дате исторической битвы.

Фото: Anadolu Agency
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Отметим, что это было очень масштабное исследование. В нем приняли участие 35 ученых из десяти университетов Турции. Оно стартовало еще в прошлом году. Координатором раскопок стал профессор Аднан Чевик. К слову, раскопки еще продолжаются.

В настоящее время исследователи работают в трех разных местах, раскапывая территорию протяженностью 12 километров от деревни Гюлькору до города Малазгирт. А в целом исследование охватывает территорию площадью 150 квадратных километров, от равнины Муш до горы Сюпхан. Археологи надеются найти места, где были разбиты лагеря обеих армий.

"У нас две цели: определение точного места битвы и разработка методологии поля битвы, молодой отрасли археологии в Турции, - сказал Аднан Чевик. - Сначала мы провели магнитное сканирование местности, а на втором этапе начали раскопки, которые в конечном итоге и привели к обнаружению артефактов на поле битвы".

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