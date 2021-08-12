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Рубрика: В мире

Посольство РФ призвало госдеп изучить ситуацию с правами человека в США

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс. Фото: AP Photo Официальный представитель госдепа США Нед Прайс. Фото: AP Photo
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс. Фото: AP Photo

Посольство РФ отреагировало на критику Вашингтона в адрес Москвы. Ранее официальный представитель американского госдепа Нед Прайс заявил, что в России имеют место нарушения прав человека, и это "продолжение очень тревожных тенденций".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В ответ российские дипломаты посоветовали американским коллегам сначала разобраться с проблемами на своей территории, а уже потом указывать другим, как поступать.

"Самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", - подчеркивается в сообщении, размещенном в Twitter. В публикации есть ссылка на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", где упоминаются и Соединенные Штаты.

В МИД неоднократно заявляли, что администрация США продолжает искусственно нагнетать обстановку. И подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия. Более того, в некоторых случаях действия других стран направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в России.

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