Новости

Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России 07:50
Ученые предупредили о распространении COVID-19 при разговоре 07:48
В России могут начать продавать крепкий алкоголь с 21 года 07:27
Синоптики о погоде в Москве: Рекорда по осадкам 12 августа не будет 06:47
Посольство РФ призвало госдеп изучить ситуацию с правами человека в США 06:30
Журналист федерального канала выжил при крушении Ми-8 на Камчатке 05:36
Гидрометцентр перечислил регионы с аномальной погодой 05:28
Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке 05:14
Трамп назвал инициативу Байдена "планом разрушения Америки" 04:53
Панамский сухогруз развалился надвое у берегов Японии 04:32
Астрономам-любителям назвали лучшее время для наблюдения за Персеидами 04:11
Алексея Меркушкина заподозрили в причастности к продаже "Мордовэкспоцентра" 03:56
На Камчатке открыли "горячую линию" после катастрофы с Ми-8 03:42
Инфекционист Тимаков: Ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется к зиме 03:25
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в российских регионах 03:02
ВОЗ: В начале 2022 года число случаев COVID-19 превысит 300 миллионов 02:40
Не менее 2 человек получили тяжелые травмы при падении Ми-8 на Камчатке 02:02
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета с туристами на Камчатке 01:39
СМИ: Вертолет с туристами упал на Камчатке 01:24
"Челси" обыграл "Вильярреал" и завоевал Суперкубок УЕФА 01:00
В Греции более ста человек задержаны за поджоги 00:57
Росгвардия прибыла на место инцидента с Невзоровым 00:34
В США около 150 миллионов человек окажутся во власти аномальной жары 11.08.2021
В Москве автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими 11.08.2021
За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 11.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 07:50
Рубрика: Общество

Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Во многих регионах России фиксируется снижение количества новых случаев COVID-19. Положительная динамика и по госпитализированным. "Может быть немного растянуто во времени. Если в Москве спад пошел раньше, в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю", - заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Мурашко назвал третью волну коронавируса более агрессивной

По его словам, за полтора года накоплен огромный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, и система здравоохранения готова к очередной волне COVID-19, если она все же будет предстоящей осенью.

"Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - цитирует Проценко РИА Новости.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посольство РФ призвало госдеп изучить ситуацию с правами человека в США
Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России
В России могут начать продавать крепкий алкоголь с 21 года
В Подольске задержаны двое беглецов из истринского изолятора
Гидрометцентр перечислил регионы с аномальной погодой
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения