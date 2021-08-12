Проценко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России

Во многих регионах России фиксируется снижение количества новых случаев COVID-19. Положительная динамика и по госпитализированным. "Может быть немного растянуто во времени. Если в Москве спад пошел раньше, в других регионах такая тенденция сдвинулась на неделю", - заявил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, за полтора года накоплен огромный опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, и система здравоохранения готова к очередной волне COVID-19, если она все же будет предстоящей осенью.

"Это позволяет говорить, что у нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре", - цитирует Проценко РИА Новости.