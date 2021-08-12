Наталья Сергунина: 580 миллионов рублей инвестиций привлекли выпускники столичной программы StartHub.Moscow

Почти 600 миллионов рублей в качестве инвестиций привлекли столичные стартапы, организованные выпускниками программы развития технологического предпринимательства StartHub.Moscow. Деньги компании планируют вложить в расширение бизнеса. Об этом сообщает журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участниками программы StartHub.Moscow стали 100 компаний. Как сообщает Сергунина, в течение пяти месяцев они развивали свой бизнес под руководством опытных наставников. Многие увеличили выручку, а 15 самых успешных проектов привлекли инвестиции на общую сумму 580 миллионов рублей.

Как сообщает портал mos.ru, на первом месте по объему привлеченных инвестиций оказалась платежная система нового поколения. Сейчас ее разработчики оформляют соглашение с инвестором.

Другой проект, поддержанный инвестициями, - платформа для онлайн-обучения детей робототехнике. Школьники учатся программированию, сборке электрических схем, конструированию робота, управляемого со смартфона. Также среди успешных стартапов - агрегатор коворкингов в Москве. Разработка позволяет в одном окне выбрать, забронировать и оплатить рабочее место в офисе.

В середине сентября начнет работу второй поток программы StartHub.Moscow, сейчас идет отбор участников. В этот раз экспертная комиссия отдаст приоритет стартапам, применяющим технологии искусственного интеллекта.