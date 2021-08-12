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Рубрика: Власть

Бирюков: Более 50 км водопроводных сетей обновили в Москве в 2021 году

Текст: Ирина Огилько
Специалисты комплекса городского хозяйства реконструировали с начала года более 50 километров водопроводных сетей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице продолжается масштабная планомерная работа по обновлению инженерных коммуникаций, - отметил он. - Проводимые мероприятия позволяют повысить безопасность эксплуатации сетей и избежать возможных сбоев в их работе".

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Бирюков подчеркнул, что Москва - лидер среди других российских городов по обновлению инженерных систем. Последние 10 лет в городе ежегодно идет обновление и снижение износа инженерии на 2,4 процента.

Столичные сети водоснабжения являются самыми протяженными в стране - их общая длина превышает 13 тысяч километров.

Работы по реконструкции сетей проводятся во всех округах столицы, причем более 90 процентов выполняются с использованием бестраншейных технологий. Это позволяет сократить количество перекопанных участков и минимизировать дискомфорт для жителей.

"Закольцованность московской системы центрального водоснабжения дает возможность обеспечить проведение регламентных и ремонтных работ без отключения абонентов, - отметил Бирюков. - Мероприятия по реконструкции водопроводных сетей позволяют гарантировать надежное водоснабжение столицы".

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