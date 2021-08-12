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Рубрика: Общество

Буцкая: В Москве есть конкретные точки, требующие вмешательства экологов

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

В столице прошло заседание круглого стола, посвященное экологии города. В нем приняли участие лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая, председатель комиссии Московской городской Думы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, учредитель Экоцентра "Сборка" Михаил Антонов, директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм и другие представители экологических ведомств.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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В самом начале встречи Татьяна Буцкая отметила, что экология города - одна из точек, где сходятся интересы граждан, общественников и власти:

- Все мы хотим, чтобы наши дети пили чистую воду, дышали воздухом свободным от токсинов и вредных частиц, а из окон своих домов любовались зеленью парков. Мы видим, как Москва превращается в один из самых экологичных городов. В программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" защите природы отводится большое внимание: правительство Москвы работает над тем, чтобы защитить зеленые территории столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу, увеличить долю вторичной переработки мусора. На улицах появились электробусы, и запах выхлопов автобусных двигателей уже становится для нас непривычным. Развивается самый экологичный транспорт - метро. Появляются новые парки, идет активная расчистка прудов. Тем не менее, нам еще есть, над чем работать.

Буцкая пояснила, что есть конкретные точки на карте города, где необходимо вмешательство представителей экологической общественности. Многолетние мусорные свалки, давно выработавшие свой ресурс, отравляют атмосферу и делают облик некоторых районов депрессивным.

- Недопустимо, чтобы в наше время жители Москвы страдали от ядовитых испарений или брошенного строительного мусора, а дети росли с угрозой хронических заболеваний. Важно решать эти вопросы, задействуя все ресурсы, в т.ч. включая их в Народную программу "Единой России", - сказала Буцкая.

Она напомнила, что за последние годы в городе высажено около восьми миллионов новых деревьев и кустарников. В этом году в запланирована высадка более 11,5 тысячи деревьев и порядка 400 тысяч кустарников.

Татьяна Буцкая озвучила экологическую программу "Совета матерей", в которую вошли: повышение уровня ответственности экологически вредных предприятий, использование только экологически чистых технологий для переработки мусора, выведение вредных производств за черту населенных пунктов и многократное увеличение площади "зеленого пояса" Москвы.

Подводя итоги обсуждения, Буцкая отметила, что среда обитания, как ничто другое, влияет на наше здоровье и настроение, на будущее детей. И в наших силах сделать так, чтобы город оставался чистым и безопасным.

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