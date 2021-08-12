Четверг стал самым дождливым днем лета в столичном регионе

Сутки 12 августа еще не завершились, но уже взяли первенство по дождливости с начала лета. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, на метеостанции ВДНХ за ночь выпало 25 мм осадков, на Балчуге 19 мм. На северо-востоке столицы метеостанции показали более 30 мм осадков.

Как отмечают синоптики, до этого самым дождливыми днем нынешнего сезона считалось 28 июня. Тогда метеостанция ВДНХ зафиксировала 20 мм осадков, а метеостанция на Балчуге - 18,9 мм.

Напомним, что рекорд дня по количеству осадков был поставлен 12 августа 1980 года, выпало 38,2 мм.