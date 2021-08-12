Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян

Виновник крупного ДТП на остановке общественного транспорта в Москве был пьян. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

"Результат медосвидетельствования - 1, 058 промилле", - уточняет дептранс. Для человека среднего веса это эквивалентно 200 граммам водки.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Как уже писала "РГ", вечером в четверг 33-летний водитель Skoda снес остановку, где находились люди. Пострадала девушка и ее бабушка. У пожилой женщины - тяжелейшие травмы, ее эвакуировали на санитарном вертолете.