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12.08.2021 19:14
Рубрика: Происшествия

Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян

Текст: Сергей Бабкин

Виновник крупного ДТП на остановке общественного транспорта в Москве был пьян. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта.

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"Результат медосвидетельствования - 1, 058 промилле", - уточняет дептранс. Для человека среднего веса это эквивалентно 200 граммам водки.

Расследование обстоятельств ДТП продолжается. Как уже писала "РГ", вечером в четверг 33-летний водитель Skoda снес остановку, где находились люди. Пострадала девушка и ее бабушка. У пожилой женщины - тяжелейшие травмы, ее эвакуировали на санитарном вертолете.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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