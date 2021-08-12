Два человека погибли, трое ранены в ДТП под Калугой

В Калужской области на трассе М3 столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В аварии два человека погибли и трое госпитализированы с травмами, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла на 242 километре трассы М3 "Украина" в 8:50. Предварительно, автомобиль Hyundai Solaris, ехавший из Москвы в сторону Брянска, столкнулся со встречным Renault Kaptur. Затем в Hyundai Solaris врезался грузовик Scania, двигавшемся следом за ним.

В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте. В Renault получили травмы различной степени тяжести водитель и два пассажира. Все пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются.