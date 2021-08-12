Евгений Попов: Вместе с Фондом капремонта разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО

Ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов принял участие в совещании Фонда капитального ремонта Москвы, на котором подробно обсуждались вопросы проведения ремонтных работ в домах Западного административного округа.

"Как к журналисту ко мне обратились десятки жителей Западного округа с просьбой оказать содействие в решении одного из самых острых и актуальных вопросов - капитального ремонта жилых домов. Эти же темы поднимал и на недавней встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным и его заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петром Бирюковым. Совещание в Фонде капитального ремонта стало важным этапом в решении этой проблемы", - комментирует Евгений Попов.

Особенно много нареканий на качество и сроки выполнения работ по ремонту в районе Дорогомилово. Жители восьми домов требуют вмешательства городских властей: необходимы оперативные действия по началу или завершению строительных работ. Также тщательной проработки и быстрого реагирования требует ситуация с ремонтом жилого фонда в Раменках, Филевском парке, Филях-Давыдково и Можайском районах.

"Проблемы понятны. Фонд капитального ремонта берет неделю на разработку дорожной карты. Для каждого проблемного адреса будет назначен куратор от нашей организации, который на месте займётся устранением недостатков и работой со строительными организациями. Полагаю, что некоторые из подрядчиков лишатся своих контрактов", - сообщил Артур Кескинов, Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Следующая встреча по этому вопросу состоится через неделю. "Вместе с представителями Фонда зафиксируем основные моменты - даты выхода на объекты, окончание работ. О принятых мерах расскажу жителям каждого дома. Считаю важным, чтобы люди понимали: мы все платим за капремонт и должны получать качественные услуги. От этого зависит комфорт москвичей. Задача органов власти - отслеживать ситуацию и вовремя принимать меры к недобросовестным подрядчикам", - подчеркнул Евгений Попов.