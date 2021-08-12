Как молодым мамам освоить новую профессию

Новости

Росгвардия прибыла на место инцидента с Невзоровым 00:34
В США около 150 миллионов человек окажутся во власти аномальной жары 11.08.2021
В Москве автобус попал в крупное ДТП с пострадавшими 11.08.2021
За сутки 128 военнослужащих выздоровели от коронавируса 11.08.2021
Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры 11.08.2021
В Кисловодске восстановили подачу воды после массового отключения 11.08.2021
Делом о разливе нефти в Чёрном море займется Западное управление СК на транспорте 11.08.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 11.08.2021
Вышел трейлер "Ивана Денисовича" с Инной Чуриковой 11.08.2021
В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko 11.08.2021
Цена на газ в Европе установила рекорд на фоне сокращения поставок из РФ 11.08.2021
В Воронеже стартовали съемки пятых "Гардемаринов" 11.08.2021
Ещё пять вузов подключились к программе студенческого туризма 11.08.2021
Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины 11.08.2021
В России подешевели овощи и фрукты 11.08.2021
Звезда арабского кино Даляль Абдель Азиз умерла от COVID вслед за мужем 11.08.2021
Роспотребнадзор сообщил о результатах проб морской воды в Новороссийске 11.08.2021
Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой 11.08.2021
Французы объявили войну окуркам 11.08.2021
Прокуратура Анапы начала проверку по факту заболевания детей в поезде 11.08.2021
ВЦИОМ: Треть россиян считает бедность основной причиной развода 11.08.2021
Фото: стали известны сюжет и название 20-го романа Виктора Пелевина 11.08.2021
На Кубани простились с известным писателем Виктором Лихоносовым 11.08.2021
Умерла дочь Альфреда Хичкока, актриса Патриция Хичкок О`Коннелл 11.08.2021
Суд не выпустил из колонии экс-главу пермского УФСИН 11.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
12 августа - видеоконференция: как сделать дороги безопаснее
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 00:20
Рубрика: Общество

Как молодым мамам освоить новую профессию

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 182(8533)
Декретный отпуск женщины часто воспринимают как шанс перезапустить свою жизнь. Скажем, мечтают освоить новую профессию, зарабатывать деньги дома или запустить бизнес. Найти себя москвичкам, воспитывающим маленьких детей, помогает проект "Мама онлайн".

Весной прошлого года его запустил Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Бесплатные курсы и тренинги рассчитаны на женщин с детьми, которые стараются органично совмещать семью и работу. Каждая выбирает свой путь - перевести родную профессию в онлайн, открыть собственное дело или познакомиться с новыми цифровыми специальностями. "Сердца женщин, особенно мам с детьми, часто требуют перемен. Это правильно и замечательно. Ведь без изменений в наше турбулентное время сложно удержаться на плаву, - рассказала "РГ" замруководителя обособленного подразделения "Техноград" по карьерному развитию Наталья Филимонова. - С огромной скоростью меняются требования к навыкам и умениям современных специалистов, профессии трансформируются или в узконаправленные, или образуют синтез друг с другом, а мир "собственного дела" манит и зовет женщин превращать хобби в бизнес".

Фото: Евгения Смолянская
На фоне удаленки в Москве выросла рождаемость

В проекте с момента его запуска, по словам Натальи Филимоновой, приняли участие более 21 тысячи человек. Причем иногда обучались и папы. Слушатели, например, узнали о новомодных профессиях. В их числе - имиджмейкер, карьерный консультант, agile-коуч, дизайнер социальных медиа. Организаторы на днях запустили уже двадцатый по счету курс. На этот раз женщинам подскажут, как разработать финансовую стратегию, составить портрет потенциального покупателя, бесплатно продвинуть товар в интернете и оформить статус самозанятого.

В проекте с момента его запуска приняли участие более 21 тысячи человек. Причем иногда обучались и папы

Один курс, объяснила Филимонова, обычно включает от 4 до 8 онлайн-занятий. Их ведут профи в своем деле или действующие предприниматели. Авторы проекта уверены: только практик может дать полное представление о профессии, честно рассказать обо всех подводных камнях, предостеречь от ошибок и дать дельные советы. Встречи в онлайне обычно проходят в 12.00 или 15.00. После семинаров участники выполняют домашние задания. "Мы специально сделали проект удаленным, поскольку понимаем, как маме с ребенком порой сложно выбраться в будни из дома", - отмечает Наталья Филимонова.

Слушатели после обучения получают сертификаты. До финала, правда, дотягивают не все. "Некоторые приходят послушать и понимают, что это не их, поэтому уходят, говорит Наталья. - Но большинство остаются. Это могут быть действующие специалисты, которые хотят узнать, как их профессия видоизменилась, какие вакансии есть в этой области, а другие, влюбившись, идут получать серьезное образование".

Кстати

Записаться на бесплатные курсы проекта "Мама онлайн" можно на crk.technograd.moscow/mama. Регистрация на сайте открывается примерно за месяц до старта курса.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия и Молдавия договорились снять взаимные торговые барьеры
Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска
Путин поручил Зиничеву вылететь в Якутию
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
СК предъявил Навальному новое обвинение
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения