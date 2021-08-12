Как молодым мамам освоить новую профессию

Декретный отпуск женщины часто воспринимают как шанс перезапустить свою жизнь. Скажем, мечтают освоить новую профессию, зарабатывать деньги дома или запустить бизнес. Найти себя москвичкам, воспитывающим маленьких детей, помогает проект "Мама онлайн".

Весной прошлого года его запустил Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Бесплатные курсы и тренинги рассчитаны на женщин с детьми, которые стараются органично совмещать семью и работу. Каждая выбирает свой путь - перевести родную профессию в онлайн, открыть собственное дело или познакомиться с новыми цифровыми специальностями. "Сердца женщин, особенно мам с детьми, часто требуют перемен. Это правильно и замечательно. Ведь без изменений в наше турбулентное время сложно удержаться на плаву, - рассказала "РГ" замруководителя обособленного подразделения "Техноград" по карьерному развитию Наталья Филимонова. - С огромной скоростью меняются требования к навыкам и умениям современных специалистов, профессии трансформируются или в узконаправленные, или образуют синтез друг с другом, а мир "собственного дела" манит и зовет женщин превращать хобби в бизнес".

В проекте с момента его запуска, по словам Натальи Филимоновой, приняли участие более 21 тысячи человек. Причем иногда обучались и папы. Слушатели, например, узнали о новомодных профессиях. В их числе - имиджмейкер, карьерный консультант, agile-коуч, дизайнер социальных медиа. Организаторы на днях запустили уже двадцатый по счету курс. На этот раз женщинам подскажут, как разработать финансовую стратегию, составить портрет потенциального покупателя, бесплатно продвинуть товар в интернете и оформить статус самозанятого.

В проекте с момента его запуска приняли участие более 21 тысячи человек. Причем иногда обучались и папы

Один курс, объяснила Филимонова, обычно включает от 4 до 8 онлайн-занятий. Их ведут профи в своем деле или действующие предприниматели. Авторы проекта уверены: только практик может дать полное представление о профессии, честно рассказать обо всех подводных камнях, предостеречь от ошибок и дать дельные советы. Встречи в онлайне обычно проходят в 12.00 или 15.00. После семинаров участники выполняют домашние задания. "Мы специально сделали проект удаленным, поскольку понимаем, как маме с ребенком порой сложно выбраться в будни из дома", - отмечает Наталья Филимонова.

Слушатели после обучения получают сертификаты. До финала, правда, дотягивают не все. "Некоторые приходят послушать и понимают, что это не их, поэтому уходят, говорит Наталья. - Но большинство остаются. Это могут быть действующие специалисты, которые хотят узнать, как их профессия видоизменилась, какие вакансии есть в этой области, а другие, влюбившись, идут получать серьезное образование".

Кстати

Записаться на бесплатные курсы проекта "Мама онлайн" можно на crk.technograd.moscow/mama. Регистрация на сайте открывается примерно за месяц до старта курса.