Как молодым мамам освоить новую профессию

Весной прошлого года его запустил Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Бесплатные курсы и тренинги рассчитаны на женщин с детьми, которые стараются органично совмещать семью и работу. Каждая выбирает свой путь - перевести родную профессию в онлайн, открыть собственное дело или познакомиться с новыми цифровыми специальностями. "Сердца женщин, особенно мам с детьми, часто требуют перемен. Это правильно и замечательно. Ведь без изменений в наше турбулентное время сложно удержаться на плаву, - рассказала "РГ" замруководителя обособленного подразделения "Техноград" по карьерному развитию Наталья Филимонова. - С огромной скоростью меняются требования к навыкам и умениям современных специалистов, профессии трансформируются или в узконаправленные, или образуют синтез друг с другом, а мир "собственного дела" манит и зовет женщин превращать хобби в бизнес".
В проекте с момента его запуска, по словам Натальи Филимоновой, приняли участие более 21 тысячи человек. Причем иногда обучались и папы. Слушатели, например, узнали о новомодных профессиях. В их числе - имиджмейкер, карьерный консультант, agile-коуч, дизайнер социальных медиа. Организаторы на днях запустили уже двадцатый по счету курс. На этот раз женщинам подскажут, как разработать финансовую стратегию, составить портрет потенциального покупателя, бесплатно продвинуть товар в интернете и оформить статус самозанятого.
Один курс, объяснила Филимонова, обычно включает от 4 до 8 онлайн-занятий. Их ведут профи в своем деле или действующие предприниматели. Авторы проекта уверены: только практик может дать полное представление о профессии, честно рассказать обо всех подводных камнях, предостеречь от ошибок и дать дельные советы. Встречи в онлайне обычно проходят в 12.00 или 15.00. После семинаров участники выполняют домашние задания. "Мы специально сделали проект удаленным, поскольку понимаем, как маме с ребенком порой сложно выбраться в будни из дома", - отмечает Наталья Филимонова.
Слушатели после обучения получают сертификаты. До финала, правда, дотягивают не все. "Некоторые приходят послушать и понимают, что это не их, поэтому уходят, говорит Наталья. - Но большинство остаются. Это могут быть действующие специалисты, которые хотят узнать, как их профессия видоизменилась, какие вакансии есть в этой области, а другие, влюбившись, идут получать серьезное образование".
Кстати
Записаться на бесплатные курсы проекта "Мама онлайн" можно на crk.technograd.moscow/mama. Регистрация на сайте открывается примерно за месяц до старта курса.