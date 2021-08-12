Каждый шестой россиянин хотел бы жить на пенсии в столице

Большинство россиян заранее задумываются, где бы они хотели жить в возрасте 65+. В тройку таких городов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Это выяснилось в ходе опроса, который провел сервис "Работа.ру" и "СберНПФ".

В нем приняли участие 5000 человек из всех регионов страны. Респондентам предложили выбрать, в каком городе они хотели жить на пенсии. Больше всего опрошенных (16%) выбрали столицу. Второе место занял Санкт-Петербург, за него проголосовали 15% респондентов, на третьем - Сочи, голоса отдали 12% респондентов. Далее следует Краснодар - его выбрали 6% респондентов, замыкает ТОП-5 рейтинга Калининград с 3% опрошенных.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов объяснил это так: "Московские пенсионеры получают региональные надбавки к пенсии и могут пользоваться большим количеством мер социальной поддержки. Все это делает город комфортным для жизни старшего поколения москвичей. Это подтверждают и результаты исследования: 64% респондентов, выбравших столицу для жизни на пенсии, уже являются москвичами, а треть опрошенных хотели бы перебраться сюда из других городов".

Среди преимуществ столицы, по словам заммэра, 46% респондентов назвали также развитую инфраструктуру, а 41% - высокий уровень социальных услуг. В частности, для столичных пенсионеров действует специальный городской социальный стандарт, предусматривающий доплаты к федеральному уровню пенсий. С 2010 по 2021 год этот стандарт увеличился на 97% - с 10 275 до 20 222 рублей в месяц. Объем средств, выделяемых на доплаты к пенсии в столице, за последнее десятилетие вырос более чем на 79%. Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов назвал цифру: только в этом году на выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в московском бюджете предусмотрено 164 миллиарда рублей. Помимо этого на меры социальной поддержки старшего поколения планируется направить в общей сложности более 199,1 миллиарда рублей.

Помимо надбавок для московских пенсионеров предусмотрены бесплатный проезд на городском транспорте, бесплатная санаторно-курортная путевка неработающим пенсионерам при наличии медицинских показаний, льготы до 50% при приобретении лекарств по отдельным заболеваниям и по рецепту врача, право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие виды социальной поддержки.

Среди преимуществ столицы 46 процентов респондентов назвали развитую инфраструктуру

Реализуется в городе и ряд проектов, направленных на поддержку пенсионеров и горожан старше 50 лет. Это прежде всего "Московское долголетие", в котором представлено более 30 направлений активностей для оздоровления, образования и досуга старшего поколения. В период пандемии занятия проекта перешли в онлайн-формат, к которым подключились более 80 тысяч человек. С 21 июля возобновились очные занятия на свежем воздухе.

Возраст в столице не помеха и для профессионального обучения и повышения квалификации. "Служба занятости организует для москвичей 50+ разные курсы, на которых можно бесплатно приобрести новые знания, развить имеющиеся навыки и остаться востребованными на рынке труда", - об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.