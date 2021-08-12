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Рубрика: Происшествия

МВД России изъяло из незаконного оборота более 250 килограммов лекарств

Текст: Михаил Фалалеев

В нескольких регионах России изъяты из незаконного оборота более 250 килограммов лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что крупный канал сбыта сильнодействующих веществ был перекрыт сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти на след преступников удалось благодаря бдительности инспекторов дорожно-патрульной службы. В марте при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе Волгоградской области они обнаружили капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин.

Волгоградские оперативники задержали владельца незаконного груза. Выяснилось, что он приобрел препарат в одной из аптек в подмосковном городе Одинцово. Мужчина воспользовался сервисом такси для доставки товара в Астрахань для сбыта.

Вскоре в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть этого лекарства. Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник.

Полицейские установили поставщика нелегальных партий лекарств в аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты почти 35 килограммов препарата.

Медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Они приобретали у производителей оптовые партии лекарств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали их в Московском и других регионах России.

В ходе обысков изъяты более 10 тысяч флаконов и более 13 тысяч капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 килограммов.

Установлена и жительница Московской области - менеджер фармацевтической компании. Она приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России и ближнего зарубежья.

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Одна из таких партий была задержана сотрудникам Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России на пункте пограничного контроля Сагарчин. В грузовом автомобиле, следовавшем за пределы России, было обнаружено свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 килограммов.

Двенадцать задержанных взяты под стражу, с двоих взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва ЮФО Волгоградская область

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