МВД России изъяло из незаконного оборота более 250 килограммов лекарств

В нескольких регионах России изъяты из незаконного оборота более 250 килограммов лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что крупный канал сбыта сильнодействующих веществ был перекрыт сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Волгоградской области.

Выйти на след преступников удалось благодаря бдительности инспекторов дорожно-патрульной службы. В марте при досмотре автомобиля такси на посту ДПС в Среднеахтубинском районе Волгоградской области они обнаружили капсулы с лекарственными препаратами, содержащими в своем составе около килограмма сильнодействующего вещества прегабалин.

Волгоградские оперативники задержали владельца незаконного груза. Выяснилось, что он приобрел препарат в одной из аптек в подмосковном городе Одинцово. Мужчина воспользовался сервисом такси для доставки товара в Астрахань для сбыта.

Вскоре в аптеке в Одинцове из незаконного оборота была изъята оставшаяся часть этого лекарства. Задержаны владелец аптеки, трое фармацевтов и охранник.

Полицейские установили поставщика нелегальных партий лекарств в аптеку. Им оказался житель одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Москве. В арендуемом им гаражном боксе были изъяты почти 35 килограммов препарата.

Медикаменты были выведены из легального оборота шестью жителями Москвы и Московской области через организацию, которая имела действующую лицензию на фармацевтическую деятельность. Они приобретали у производителей оптовые партии лекарств и хранили их в арендованном складском помещении. По поддельным накладным они незаконно сбывали их в Московском и других регионах России.

В ходе обысков изъяты более 10 тысяч флаконов и более 13 тысяч капсул, содержащих тропикамид и прегабалин. Общий вес изъятого превышает 178 килограммов.

Установлена и жительница Московской области - менеджер фармацевтической компании. Она приобрела у участников группы сильнодействующие лекарства и организовала их поставки в регионы России и ближнего зарубежья.

Одна из таких партий была задержана сотрудникам Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России на пункте пограничного контроля Сагарчин. В грузовом автомобиле, следовавшем за пределы России, было обнаружено свыше 4,5 тысячи флаконов и более 22 тысяч таблеток, содержащих сильнодействующие вещества общей массой более 50 килограммов.

Двенадцать задержанных взяты под стражу, с двоих взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.