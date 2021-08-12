Педиатр Анатолий Корсунский: Для детей вся помощь - срочная

Не однажды была в детской больнице N 9 имени Сперанского. Она не совсем обычное детское медучреждение - из тех учреждений Москвы, которые просто обречены на известность. Именно на ее базе был создан первый в нашей стране уникальный детский ожоговый центр. И это в ту пору, когда специальные кровати для спасения ребятишек с обширными ожогами были в таком дефиците...

Девятая детская славится, и тоже без преувеличения, отделениями аллергологии и иммунологии. Кстати, подобный центр в нашей стране есть еще только в Екатеринбурге. Обо всем этом мы говорим с главным врачом, известным российским педиатром, доктором медицинских наук, профессором Анатолием Корсунским.

Анатолий Александрович, сегодняшний день больницы тоже не совсем обычен. Она из крупнейших детских инфекционных в мире. Из 820 коек половина - инфекционные...

Анатолий Корсунский: Ее предназначение - принять на себя нагрузку экстренной помощи тех лечебных учреждений, которые целиком или частично задействованы под ковид. С мая по август 2020 года в больнице работали обсервационные отделения, где в изолированных боксах проводились диагностика и лечение детей, поступающих со всей Москвы с различными клиническими проявлениями для постановки диагноза: есть ковид или нет его. Если ковид диагностирован, то пациент направлялся в специализированные под ковид медучреждения. А если нет, то продолжал лечение у нас. Конечно, ковид внес дополнительные проблемы. Страх перед заражением настолько силен среди большинства родителей, что... Приведу пример. Поступает ребенок с травмой. Его привезла "скорая". Он осмотрен специалистами в приемном покое. Ребенку явно требуется операция. Его готовят к ней. И тут приходит положительный анализ на ковид. Причем все это cito. И мы вынуждены такого ребенка транспортировать в другую больницу для проведения хирургической операции в условиях ковидного отделения.

Представляю состояние родителей. Они спокойно относятся к подобной переадресации ребенка?

Анатолий Корсунский: Не было ни одного случая, когда бы родители выразили нам в какой-то форме недоверие или недовольство. Схема медпомощи детям, разработанная департаментом здравоохранения Москвы, учитывает все необычные, нестандартные ситуации. И родители знают: условия пребывания будут самыми достойными.

Всю пандемию больница Сперанского оказывала и оказывает помощь не только экстренную, но и плановую. Однако прежде чем госпитализировать малыша, например, в отделение нефрологии, необходимо проверить его на наличие ковида.

Анатолий Корсунский: У нас для этого есть все возможности. Сотрудники приемных отделений работают в сизах. Дети поступают в изолированные боксы. После каждого пациента - санитарная обработка. Все боксы имеют специальные шлюзы. Что касается соседей заболевшего ребенка, то ими занимается поликлиника по месту жительства. Кстати: у нас своя детская амбулаторная сеть. И за это мы тоже должны сказать спасибо Сперанскому, который возглавлял первую в Москве и России детскую амбулаторию, созданную аж в 1913 году. А в 2020 году правительство Москвы передало нам новую детскую поликлинику на Ленинградском проспекте, которая занимается лечением на дому тех детей, у которых ковид протекает с незначительной симптоматикой.

Пандемия настолько давит, что невольно возникает ощущение, будто, грубо говоря, на задворки уходит плановая и даже экстренная помощь. И статистика, свидетельствующая о том, что и в пандемию количество заболевших, количество летальных исходов, скажем, от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний больше, чем от ковида, ничего не меняет...

Анатолий Корсунский: В ваших словах есть некоторое преувеличение. Но данной ситуации есть житейское объяснение: статистика сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний воспринимается как ЧП. В педиатрической практике, особенно в детской хирургии, границы между экстренной и плановой помощью в ряде случаев условны. Например, коррекция пороков развития внутренних органов у детей, безусловно, плановый вид помощи. Но все заинтересованы, чтобы она была оказана экстренно, чтобы ребенок мог развиваться. Поэтому у нас отделение хирургии новорожденных работает во время ковида с той же нагрузкой, что и до него. Не снизилась нагрузка и у отделения челюстно-лицевой хирургии, которая занимается расщелинами губы и неба в период новорожденности. Родители понимают, что, откладывая операцию, они в значительной мере лишают ребенка возможности нормально питаться, развиваться. А в декабре 2019 года у нас открылся еще один уникальный для страны центр - центр неонатальной нефрологии и диализа.

Значит, теперь есть диализ для новорожденных?

Анатолий Корсунский: Да. Эта работа начиналась в больнице Святого Владимира. А сейчас у нас развернут специализированный центр для лечения новорожденных с тяжелым почечным поражением. Большинство пациентов - с экстремально низкой массой тела и глубоко недоношенные. Опять же статистика. Каждый год в Москве около 20 тысяч новорожденных поступают из родблока в отделения реанимации и интенсивной терапии. Из них более 200 - с врожденной почечной недостаточностью. И естественно, если заместительная почечная терапия доступна для взрослых, значит, нужно и можно помочь новорожденным детям.

Благодаря налаженной системе маршрутизации и своевременному обращению врачей перинатальных центров, роддомов и детских больниц Москвы за консультацией к специалистам нашей больницы удалось снизить число летальных исходов среди новорожденных с тяжелым почечным поражением. Команда специалистов центра 15 лет занималась этой проблемой и разработала собственный метод заместительной терапии - перитонеальный диализ. На него, кстати, оформили патент. Эта процедура подходит для новорожденных даже с предельно низкой массой тела. Самый крошечный пациент нашего центра весил при рождении всего 530 граммов. Методика не предполагает использования сложного оборудования. Она безопаснее для ребенка, чем классический гемодиализ, когда кровь фильтруют вне тела, используя специальный аппарат. К нам поступают маленькие пациенты из всех родильных домов столицы. А если малыш по каким-то причинам нетранспортабелен, специалисты центра приезжают в роддом, чтобы на месте выполнить диализ. Наши выездные бригады налаживают перитонеальный диализ в родильных домах, перинатальных центрах Москвы и Подмосковья. Благодаря этому 70% нуждающихся малышей начинают получать диализ в условиях перинатальных центров и роддомов.

Самый крошечный пациент нашего центра весил при рождении... 530 граммов. К нам поступают младенцы из всех родильных домов столицы

А вне Москвы и Подмосковья?

Анатолий Корсунский: Выручают телемедицинские консультации по всей России. Конечно, ковид сказался. Судите по цифрам. В 2020 году общие показатели госпитализации в стационарные отделения снизились более чем на 25%. Количество госпитализированных в отделения нефрологии, кардиологии, гастроэнтерологии, психоневрологии снизилось вдвое. Причина? Страх родителей перед возможностью заразиться ковидом.

Сейчас ситуация поменялась? Страх уходит?

Анатолий Корсунский: Представьте себе, уходит. И опять цифры. По итогам 6 месяцев 2021 года госпитализация в отделения кардиологии, неврологии, нефрологии, гастроэнтерологии, в отделения хирургического профиля практически восстановилась. Объясняю это тем, что все-таки положительная сторона вакцинации дает о себе знать.

Родители стали по-иному относиться к вакцинации вообще и предстоящей вакцинации детей от ковида в частности?

Анатолий Корсунский: Да, именно так. Во-первых, большинство родителей, которые поступают вместе с детьми на плановое лечение, уже привиты. Во-вторых, они уверены в том, что привиты сотрудники больницы. И это так. Что касается прививок для детей, то могу сказать: сотрудники кафедр вузов, которые базируются в нашей больнице, участвуют в клинических испытаниях вакцины для детей. Сейчас развертываем пункт вакцинации, в котором могут сделать прививку все желающие.

Повторюсь: была не однажды в детской на Пресне. Здесь сохраняется особое отношение к детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию...

Анатолий Корсунский: От традиций нельзя отказываться. А сложные жизненные ситуации, к сожалению, сопровождают человечество всегда. И ребенок, попавший в беду, лишившийся родительской опеки и заботы, требует поддержки, внимания, а зачастую и лечения. Для них вот уже 20 лет функционирует специальное отделение. Ребенок оказался на улице. Ребенок ушел из дома. Ребенок потерялся... Адрес спасения: детская больница имени Сперанского. А еще в стране работает программа "Найди меня", которая защищает детей, попавших в беду.

Из истории девятой детской

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Это теперь Шмитовский проезд практически центр Москвы. А в 1894 году это была окраина. И здесь была богадельня известного московского благотворителя, купца первой гильдии Флора Ермакова. Притягательная богадельня: беспризорные, нищие, болезные, те, у кого ни жилья, ни пристанища, буквально притаскивались сюда. Именно притаскивались: транспорта не было. В надежде получить крышу над головой и какую-то еду. Хотя известно, что Ермаков кормил хорошо.

А еще здесь можно было залечить царапину или боль в горле. Хотя врачей не было. Но... были благодетели! Это так важно во все времена! В 1896 году сюда пригласили врача. Он был единственный - как бы сказали теперь, врач общей практики. Умел буквально все. Прикладывал ухо к хрипящей спине, ставил диагноз и снадобьями лечил воспаление легких. Заглядывал в рот пациента, глазом видел увеличенные миндалины и сам проводил их промывание. И главное! Он умел разговаривать и со взрослыми, и с детьми.

Сколько времени прошло, века другие, а слово как лечило, так и лечит. И даже сегодня, в наш продвинутый цифровой век, когда проводится опрос об отношении современного человека к современной медицине, лучшие оценки получают те медучреждения, те врачи, медсестры, санитарки, которые умеют разговаривать с пациентом, умеют слушать пациента.

Однако вернемся в те времена, а конкретно в 1902 год. Благотворители заметили, что чаще всего в богадельню обращаются дети. И пригласили педиатра. И... внимание: заметна стала причастность к их судьбам молодого, но уже известного блистательного педиатра, лучшего ученика знаменитого российского доктора Нила Филатова - Георгия Сперанского. Почему требую внимания? По той простой причине, что с 1993 года больница на Пресне носит имя Сперанского. Это к тому, что сейчас поветрие: больницы стали не только с номерами, но и с именами. Нередко эти имена, кроме представителей узкого круга, к сожалению, мало кто знает. Сперанский не из их числа. Он не только академик, главный педиатр России в середине прошлого века.

Именно Георгий Несторович в 1946 году вскоре после окончания Великой Отечественной войны, когда в мире появились первые антибиотики, предложил применять их для лечения, спасения детей от пневмонии. Об этом специально говорим потому, что очень непросто новое лекарство рекомендовать, а тем более использовать для лечения детей. Доказательства тому у всех на слуху и на виду. Сейчас, в период проклятой пандемии, специалисты настоятельно рекомендуют вакцинировать детей. И против этой очевидности такое противостояние антипрививочников, которое объяснить просто невозможно. Но оно имеет место быть. Может, авторитет Сперанского и тут окажет поддержку в защите детей от пандемии.

Но вернемся в историю. Шло время. Беспризорных в стране после Первой мировой и Гражданской войн было немыслимо. И кучковались они здесь же - на Пресне. Моссовет организовал тут колонию для беспризорных. И в ней в 1923 году было решено открыть изолятор для заболевших. "Выходит, - говорю главному врачу Анатолию Корсунскому, - нынешняя больница имени Сперанского родилась из изолятора для беспризорников?" "Именно так, - отвечает он. - Более того, открытая на базе изолятора больница носила имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. Он же был главным борцом с беспризорностью. И в этом нет никакой политики. Это наша история. А в годы Великой Отечественной войны больница стала эвакогоспиталем..."