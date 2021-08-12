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12.08.2021 16:46
Рубрика: Общество

Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей

Текст: Владимир Емельяненко

У деревни Крюково в Калужской области перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами мирных жителей. Их нашли в 2020 году поисковики "Поискового движения России" в рамках международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе".

Фото: Антон Степанищев
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Место захоронения найдено после изучения рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков в январе 1942 года в деревне Крюково Барятинского района Калужской области. Работа проходила в рамках проекта "Без срока давности". Его цель - установление обстоятельств карательных акций против мирного населения в фашистской зоне оккупации СССР в годы Великой Отечественной войны.

"В Крюково не было какой-либо братской могилы, теперь установили памятный знак и крест", - сообщила председатель регионального отделения "Поискового движения России" Татьяна Сорокина сайту ПДР.

Она особо подчеркнула, что перезахоронение провели после завершения судебно-медицинской экспертизы останков, которая выполнялась в рамках уголовного дела, возбужденного ранее следственным управлением СК России по Калужской области.

Справка "РГ"

Экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходит в Калужской области с 2014 года. За это время удалось найти останки свыше тысячи бойцов Красной Армии. В 2021 году в экспедиции принимают участие около 730 поисковиков из России, Беларуси, Латвии, Молдавии, Казахстана, Киргизии.

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