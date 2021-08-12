Под Воронежем в ДТП попал автобус со студентами

На трассе М4 между Воронежем и Липецком попал в аварию автобус со студентами Ярославского госуниверситета.

В ЯрГУ имени Демидова пояснили, что молодые люди направлялись на отдых в Крым.

- По показаниям свидетелей, фура, шедшая впереди автобуса, резко затормозила, водитель автобуса не смог предотвратить столкновение, - рассказали в вузе.

В автобусе находились 40 студентов, куратор от администрации университета и два водителя. Серьезные повреждения получил водитель, большинство студентов не пострадали. Двоим оказана медицинская помощь.

В вузе также сообщили, что компания-перевозчик оперативно предоставила другой автобус, и студенты продолжили поездку в полном составе.

В ЯрГУ создана комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.