Региональные СМИ порассуждали о взгляде на молодежь взрослыми глазами

Отцы и дети - какие мы и какие они? Как нам живется вместе и поврозь? Вопросы немаловажные - и особенно в наше неспокойное время. Ответы на них, простые и сложные, можно поискать на страницах российских региональных изданий, партнеров "Российской газеты".

Детство, юность, молодость, зрелость, старость… Как много всего было, и уже никуда не денется. Вспоминается много хорошего. В общем-то, жизнь удалась… Однако нормальное настроение в переходный период от зрелости к старости - печаль, задумчивость, вздох… Но хорошо все-таки, что наш век такой длинный по сравнению хотя бы с кошачьим или собачьим, не говоря уже о мотыльках, вылетающих в этот мир всего на один день и поэтому называющихся поденками. С другой стороны - баобаб, эвкалипт, секвойя и другие древесные долгожители. Если бы они могли думать и чувствовать, то на склоне лет заплакали бы, как несчастные неудачники. Триста лет неподвижно торчать на одном месте!

Мы не собаки, не мотыльки и не эвкалипты. Вот что нужно знать и ценить. Мы рождаемся, существуем и умираем, чтобы остаться навеки, вот что надо понимать и к чему стремиться. Посадить дерево, построить дом, воспитать сына. А лучше - рощу деревьев, квартал домов. И еще есть пословица: один сын - не сын, два сына - полсына, три сына - сын. Народ зря не скажет.

Бывает, соберутся за столом лысеющие ровесники со своими седеющими супругами, вспомнят молодость, позавидуют детям, скажут: эх, сбросить бы годков восемнадцать… Вот так же сидели как-то и мы, вспоминали, завидовали, и одна умная наша подруга вдруг смутила всех, заявив: "Глупые! Бросьте вешать лапшу себе на уши. Да наш нынешний возраст - мечта студента! Вспомните ужас школьных экзаменов, муки безответной любви, кошмары студенческого общежития, хроническую нищету, унизительную зависимость от родителей, деканов, начальников. Вспомните все эти женитьбы, разводы, размены, бесконечные переселения и новоселья. Вспомните собрания, голосования, колхозы, военные сборы, взносы, дежурства… Да славатегосподи, что дожили мы, наконец, до лысин и седин. Никто не лезет в душу с упреками и поучениями, ни перед кем не надо отчитываться за свои действия. Все утряслось, устоялось, определилось…"

Слушать ее было приятно. Мы за столом притихли, приосанились. Как-то особенно вдумчиво наполнили фужеры и стопки. И один из нас, мастер по тостам, встал со своим фужером и объявил: "Тост уже сказан. И какой! Предлагаю не только мужчинам, но и женщинам выпить стоя". Все встали. Наполненный влагой хрусталь зазвенел. И наполнились влагой глаза нашей умной подруги…

Но что это я все о себе и о нас, полысевших и поседевших… "Отцы и дети", вечная тема... Про себя мы знаем: вот такие мы. А какие они? Что у них болит? Чему радуются, на что злятся? В чем видят смысл жизни и видят ли его вообще?

Коллективный портрет. Общий план

Статистический отчет о том, каким было и каким стало молодое поколение страны, опубликовала газета "Тула". За сухими цифрами - важные выводы о том, как развивается и меняется молодежь. Сославшись на сайт Всероссийской переписи населения, газета констатирует следующее.

В предвоенное время в Советском Союзе проживало 47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн девушек. То есть девушек уже тогда было чуть больше. По итогам первой послевоенной переписи (1959 год, спустя 14 лет после войны) переписчики насчитали 53,1 млн молодых людей, из них 26,4 млн юношей и 26,8 млн девушек. На момент проведения обеих переписей молодыми людьми считались жители в возрасте с 14 до 28 лет, причем последняя рубежная цифра была привязана к окончанию комсомольского возраста. В современной России возрастные рамки сдвинулись. В "Основах государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года" сказано: "молодежь - группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 лет". При этом верхняя возрастная граница уже ни к чему в отличие от нижней не привязана: с 14 лет начинается уголовная ответственность (в СССР с 1935 года уголовная ответственность наступала с 12 лет).

Перепись населения 2010 года показала, что молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было 36,3 млн человек: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. Получается, соотношение полов молодежи с середины XX века заметно изменилось, и чем моложе сейчас мужчины, тем выше среди них конкуренция за достойную девушку и спутницу жизни - в отличие от довоенного и послевоенного периодов.

В официальном браке в 2010 году состояли 9,6 млн молодых людей и девушек (уже 30% всей молодежи), однако опять эту цифру оба пола поровну не разделили: замужними себя назвали 5,5 млн девушек, а женатыми - всего 4 млн молодых людей. Факт остается фактом: юноши любят свободу больше девушек.

На 2014 год численность жителей России в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 33,2 млн человек. То есть с 2010 по 2014 год количество молодых людей в нашей стране сократилось на 3,1 млн человек. Совет Федерации РФ предложил преодолеть эту негативную тенденцию простым способом: расширить возрастные рамки для молодых людей с 14 до 35 лет. Логика понятна: за прошедшие десятилетия продолжительность жизни во всем мире увеличилась и продолжает расти, многие страны "оптимизировали" пенсионный возраст - соответственно, будет правильно сделать то же самое относительно молодых людей.

Штрихи к портрету

В общем и целом картина ясная. А в частностях и подробностях?

"Молодежь портят легкие деньги" - утверждает ангарская газета "Время" и публикует беседу с 33-летним Николаем Гутныком, руководителем студии "Живой звук" во Дворце творчества детей и молодежи.

- Мы с женой приехали в Ангарск четыре года назад из Усть-Илимска. Ангарск нас тепло принял, так органично мы влились в его жизнь, что уже не собираемся никуда уезжать.

- Николай, чем отличаются современные 20-летние от нас в том же возрасте?

- Трудно сказать. Я же все время общаюсь с молодежью, и мне кажется, что я тоже двадцатилетний! Могу точно сказать: ангарская молодежь более культурная, чем усть-илимская. Не подумайте, я очень люблю свой родной город, но он явно проигрывает по всем статьям. В Ангарске есть чем заняться молодым людям. Важно: молодежь хочет и может участвовать сама в организации различных мероприятий. И надо им давать такую возможность. Например, у нас был квартирник на студии. Ребята мне предложили: а давай выйдем на улицу? Сделаем так называемый опен-эйр. Так и получился "Квартирник на выезде" - очень популярное мероприятие.

- Появились ли какие-то новые направления в молодежной культуре?

- Сейчас очень модно блогерство. Если продукт хорошо сделать и умело преподнести публике, то он станет прибыльным товаром. Так молодежь сейчас зарабатывает "легкие деньги". Они сейчас поголовно снимают видео, готовы чуть ли не башку разбить за просмотры и попадание в самые разные топы. Youtube, Instagram, другие интернет-форматы отвлекают от реальной жизни в пользу виртуальной, а это способствует разобщению, когда каждый сам по себе…

Всюду деньги, господа

Как молодежь зарабатывает деньги - это интересно. Но гораздо интересней узнать, как и на что эти деньги тратятся. Информационное агентство "Комиинформ" отвечает на этот вопрос под заголовком "Сбер изучил, на что тратит и копит молодежь".

Аналитики разделили "подследственных" на возрастные группы по дате рождения в соответствии с классификацией Pew Research Center: бумеры (1946-1964); поколение Х (1965-1980); поколение Y, или миллениалы (1981-1996); поколение Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время). И вот результаты анализа полученных данных.

В топ-5 расходов зумеров вошли супермаркеты (11,24%), рестораны и кафе (9,56%), одежда и аксессуары (7,52%), отдых и развлечения (7,52%) и транспорт (7,31%). На вторую строчку рейтинга миллениалов попали коммунальные платежи, связь и интернет (8%), из-за которых рестораны и кафе (7,84%) ушли на третье место, а транспорт оказался за пределами пятерки. В расходах иксов на третью строчку поднялись красота и здоровье (6,89%), а замкнули пятерку расходы на товары для дома (6,53%). Бумеры тратят денежные средства в первую очередь на коммунальные платежи, связь и интернет (14%), супермаркеты (11,86%), здоровье и красота (7,53%), а также выдача наличных (6,1%). Кстати, наличные вошли в пятерку популярных расходов только у представителей этого поколения.

А на что копятся деньги? Тут тоже много интересного. Для представителей всех поколений самой актуальной целью накоплений оказалось формирование финансового резерва (по 30% для каждого). Зумеры на второе место поставили покупки (28%), отдых (19%), образование (8%) и свое дело (6%). Миллениалы ценят отдых (22,3%) чуть больше, чем покупки (21,8%), а собственный бизнес (6%) ставят выше образования (5%). Представители поколения X, насладившись отдыхом (26%) и покупками (19%), снова поднимают значимость образования (7%), а свое дело уходит на пятую строчку (4,5%). Бумеры более основательно копят на отдых (28%), меньше тратят на шопинг (17%), больше средств направляют в собственный бизнес (5,8%), а свободное время занимают ремонтом (2,8%).

В среднем зумеры откладывают на недвижимость 500 тыс. рублей, на автомобили - по 300 тыс. рублей, в финансовую подушку - 111 тыс. рублей, на ремонт - 115 тыс. рублей, на свое дело - 93 тыс. рублей. Миллениалы формируют более значимый капитал на аналогичные цели: порядок сумм увеличивается на 25-30%. Иксы могут похвастаться крупными накоплениями: недвижимость - 920 тыс. рублей, автомобиль - 373 тыс. рублей, финансовый резерв - 146 тыс. рублей. Представители этого поколения стремятся инвестировать в себя: копят на образование по 128 тыс. рублей, а на ремонт выделяют по 124 тыс. рублей. Бумеры направляют более скромные суммы (на 5-10%) на недвижимость, автомобиль, финансовый резерв и образование, а свое дело и ремонт получают равное внимание: 89 тыс. рублей и 88 тыс. рублей соответственно.

"Мы вам завидуем"

Что думает о сегодняшних молодых старшее поколение? Опрос на эту тему провела газета "Тагильский рабочий".

Лариса Булыгина, учитель русского языка и литературы:

- Я считаю, что молодость - это способность понимать актуальные проблемы современности, сочувствовать и сопереживать. А главное - не брать ничего на веру, жить, не рассчитывая на какую-то страховку, думать, прежде чем делать… Те, чья молодость связана с комсомолом, помнят фестивали, палаточные городки на берегу реки, песни у костра… Было чествование настоящих победителей, тех, кто по-настоящему накосил, намолотил, сталь наварил. Все было по-настоящему, как сейчас говорят, по-взрослому. И именно этого сейчас очень не хватает.

Нина Беткевич, заведующая кафедрой РГППУ:

- Главная черта современной молодежи - прагматизм. Они трезво просчитывают свои действия, свои шаги, думают о будущем. Я считаю, что это хорошая черта.

Игорь Юрлов, директор гимназии №18:

- Главной чертой современной молодежи я бы назвал стремление быть собой. С одной стороны, это хорошо, а с другой… Они стараются отойти от тех жизненных сценариев, которые написали родители, старшее поколение, уходят от традиционных, свойственных обществу черт, в том числе и хороших, например, уважение традиций. Проблема отцов и детей не исчезла, водораздел между молодежью и старшим поколением сегодня присутствует более остро, но связано это с тем, что нынешнее молодое поколение негативно относится к вмешательству в тот мир, который они для себя формируют.

Сергей Лебедев, доцент института развития образования:

- У меня молодой человек всегда ассоциируется с образом витязя на распутье. С одной стороны, большие перспективы, которое открывает современность, вера в возможности и таланты, с другой стороны, желание получить все и сейчас, не прилагая больших усилий. На мой взгляд, молодежь должна заявить о себе реальными, социально значимыми делами.

Газета "Страна Калининград" приводит слова, сказанные накануне Дня молодежи главой администрации города Еленой Дятловой.

- Те, кто постарше, перед тем как принять то или иное решение, долго думают, оглядываются на свой опыт… Вы же принимаете решения волей своего сердца, и в этом смысле мы вам по-хорошему завидуем. Мы понимаем, что вы - наше будущее. Дерзайте, стремитесь, ошибайтесь, учитесь на ошибках, ищите свой жизненный путь, а мы всегда готовы помочь вам.

Не расстанусь с комсомолом?

Аналогичный опрос был проведен газетой "Биробиджанская звезда" накануне 100-летия Ленинского комсомола.

Андрей Дербенев, председатель районного Собрания депутатов:

- Во времена комсомола попросту не могло быть "потерянного" поколения, потому что каждый молодой человек в школе, в институте, на производстве, в армии был в центре внимания и вовлекался в орбиту общественной жизни. Всем, кто носил на груди комсомольский значок, памятны всесоюзные ударные комсомольские стройки, легендарный БАМ, студенческие строительные отряды, любимые и сегодня песни о светлой комсомольской юности.

Круг задач и обязанностей комсомола был весьма широк. Это и формирование комсомольско-молодежных полеводческих и животноводческих бригад, районные и областные конкурсы профессионального мастерства по самым различным специальностям, шефство над пограничными заставами, охрана правопорядка и многое, многое другое, что воспитывало молодых людей, чуждых иждивенчеству и безразличию.

Татьяна Анатольевна Файн, известный в Биробиджане общественный деятель, кандидат педагогических наук:

- Когда и почему так случилось, что комсомола не стало? Когда живая жизнь молодежной организации стала сводиться к формализации, излишней бумажной отчетности, показушности, порой доходящей до абсурда, это стало очень заметно в 70-е годы… Неиспользованные возможности комсомола спустя время вылились в то, что мы наблюдали в стране в конце 80-х-начале 90-х - разброд и шатания, упадочное настроение, напряжение в экономике и социальной жизни, развал СССР, болезненное становление нового государства…

Столетний опыт комсомола должен убеждать молодежь в простых истинах. Надо быть ответственным за себя, за своих родных и близких, за свою страну. И это необязательно должно проявляться в громких делах, активной деятельности. Просто будь хорошим человеком, у которого все в ладу с самим собой, будь знающим, грамотным специалистом, любящим семьянином - и это будет уже немало!

Светлана Бунакова, бывший секретарь Биробиджанского горкома комсомола:

- Сейчас многие негативно высказываются о коммунистическом прошлом нашей страны. Дескать, это было не нужно, излишне пафосно и заформализовано … Конечно, молодежь сейчас другая. Но комсомольские принципы юного строителя коммунизма вполне применимы и к ней - не как идеологические, а как общечеловеческие: жить по совести, быть честным, ответственным, любить и уважать свое дело, помогать товарищам…

У нынешней молодежи много возможностей реализовать себя, воплотить в жизнь хорошие, смелые и красивые идеи. Но не хватает единого центра, координатора, как это было при комсомоле. Поэтому, как мне кажется, не хватает искренности, открытой честности для плодотворного диалога властей, государства с молодежью…

Еще одна беда - индивидуализм, корыстность. Многие молодые люди идут в сферы, связанные с общественной деятельностью, не для того чтобы сделать много хорошего для своей страны, а чтобы обеспечить себя, свое благополучное и безбедное будущее. И это прискорбно.

Николай Березный, почетный гражданин Биробиджана:

- Очень трудно сравнивать современность с тогдашней общественной идеологией - она молодежи 21-го века почти непонятна, во многом кажется банальной и даже смешной. Но тогда время было такое… Мы получали удовольствие от нашего коллективизма, от патриотизма, не заморачивались какими-то личными, эгоистичными делами - деньгами, карьерой, материальным благосостоянием.

Сейчас многие принципы "Морального кодекса строителя коммунизма" неплохо бы четче прописать и реализовать для молодежи в современной России. Если убрать пафос коммунистической идеологии, то это свод простых и понятных истин, мудрое наставление о том, как жить, как относиться к людям, к Родине.