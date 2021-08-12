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Рубрика: Общество

Синоптики о погоде в Москве: Рекорда по осадкам 12 августа не будет

Текст: Ирина Огилько
Погода в столичном регионе 12 августа улучшится, но без осадков день не обойдется.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: iStock
В Гидрометцентре назвали регионы, где температура повысится до 43 градусов

Как рассказали "РГ" метеорологи, за ночь в Москве и области выпало 10-25 миллиметров осадков. "Август - второй по количеству осадков месяц в году для столицы, нормой для него является 77 миллиметров. Поэтому рекорда по влаге ждать от погоды не стоит. В четверг может выпасть еще примерно 10 миллиметров осадков, - говорит главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Максимальный суточный рекорд останется за 1980 годом, когда выпало 38,2 миллиметра".

Местами дождь будет сопровождаться грозой и сильным ветром - порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше +24 градусов. В вечерние часы +18. Как отмечает синоптик, уже в пятницу дожди будут носить кратковременный характер и пройдут местами, а в субботу их совсем не будет.

Не поставит погода рекорда и по температуре. Наиболее жарко 12 августа было в 1972 году. Тогда воздух прогрелся до +34,4 градуса.

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