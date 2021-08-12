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12.08.2021 13:20
Рубрика: Экономика

Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников

Текст: Ирина Рыбникова

Только за один месяц при помощи системы распознавания лиц "Сфера" в столичном метрополитене были задержаны 186 человек, находящихся в розыске за совершенные преступления.

В московском метро выросло число преступлений почти на 40 процентов

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы, в июле этого года "Сфера" нашла в подземке более 220 разыскиваемых человек. Из них большая часть - это граждане, совершившие различные правонарушения, в том числе и убийства. А 35 человек, в том числе 12 детей, числились пропавшими без вести.

В дептрансе уточнили, что "Сфера" преобразует лицо человека, проходящего через турникеты метро, в уникальный биометрический ключ. И если он совпадает с ключом, под которым "зашифрованы" разыскиваемые люди, система подает сигнал полицейским.

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