Система распознавания лиц в метро Москвы помогла поймать 186 преступников

Только за один месяц при помощи системы распознавания лиц "Сфера" в столичном метрополитене были задержаны 186 человек, находящихся в розыске за совершенные преступления.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры Москвы, в июле этого года "Сфера" нашла в подземке более 220 разыскиваемых человек. Из них большая часть - это граждане, совершившие различные правонарушения, в том числе и убийства. А 35 человек, в том числе 12 детей, числились пропавшими без вести.

В дептрансе уточнили, что "Сфера" преобразует лицо человека, проходящего через турникеты метро, в уникальный биометрический ключ. И если он совпадает с ключом, под которым "зашифрованы" разыскиваемые люди, система подает сигнал полицейским.