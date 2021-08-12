У Москвы появится свой ледокол-буксир

Началось строительство ледокола-буксира, который будет ходить по Москве-реке в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным Telegram-канала ведомства, ледокол будет готовить реку для работы речных трамвайчиков зимой, а также поможет при чрезвычайных ситуациях на воде. Например, он сможет буксировать суда, перевозить грузы и спецперсонал, участвовать в аварийно-спасательных дежурствах. Как не раз заявляли столичные власти, главная артерия города должна стать составной частью транспортной системы Москвы.

"Речной транспорт Москвы будет регулярным, и он не должен зависеть от погодных условий. Основная задача ледокола-буксира - готовить реку для судов зимой, чтобы речной транспорт работал, как швейцарские часы: четко, точно и бесперебойно - при любой температуре. Ледокол справится с толщиной льда даже до 40 см. Уже в следующем году первые 2 речных маршрута соединят несколько районов и станут частью единой транспортной системы", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.