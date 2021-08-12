В Калуге осудили автора фейка о вакцинации от СOVID-19

В Калуге оперативники центра по противодействию экстремизму обнаружили в соцсети фейк о вакцинации от корнавирусной инфекции. Автора недостоверной информации, выдаваемой в форме утверждения, суд признал виновной в административном правонарушении, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В обсуждениях на форуме в интернете пользователь оставил комментарий под информацией о противодействии распространения коронавирусной инфекции, в котором написал о "вакцинах смерти" и летальном исходе от прививки. В сообщении, написанном в форме утверждения, не имелось ссылки на источник информации. Эксперты установили недостоверность общественно значимой информации.

Установить автора фейка удалось довольно быстро. Им оказалась 33-летняя калужанка, ранее судимая за тяжкие насильственные и имущественные преступления. В отношении автора фейкового сообщения было возбуждено административное дело по статье 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан).

Суд признал женщину виновной и постановил оштрафовать на 15 тысяч рублей.