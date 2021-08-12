В конкурсную программу кинофестиваля "Зеркало" попали девять фильмов

В этом году Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области в 15-й раз и соберет гостей на пять дней - с 27 по 31 августа. В программе - конечно, хорошее кино, а еще множество других культурных событий.

Открытие фестиваля состоится в День российского кино, 27 августа, в Юрьевце - городе, где провел свое детство Андрей Тарковский. Главной площадкой фестиваля станет территория бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода, где будут построены сцена и уличный кинотеатр, в котором пройдут кинопоказы и творческие встречи.

"Прошлогодний фестиваль имени Тарковского прошел онлайн, нынешний перекочевал с начала на конец лета, но все же обещает быть "реальным" - с показами в кинотеатрах, обсуждениями фильмов, общением их создателей и зрителей. Обсудить будет что: конкурсная программа этого года разнообразная и насыщенная", отмечает программный директор кинофестиваля Андрей Плахов.

В основном конкурсе "Зеркала" представлены девять фильмов из разных стран, в том числе России, Монголии, Киргизии, Болгарии, Грузии, Германии и Великобритании. Россию представят две картины - "Совесть" Алексея Козлова и фильм "…И будет дочь" Сергея Кудрявцева, который зрители фестиваля увидят первыми в России и в мире.

Объявлен и состав жюри: в него вошли режиссеры Бакур Бакурадзе (Россия) и Вадим Перельман (Канада), режиссер и издатель немецкого журнала о кино Revolver Саския Валькер (Германия), историк кино, профессор факультета кинематографии Нью-Йоркского университета Дэн Страйбл (США) и киновед, отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова (Италия).

Посмотреть программу фестиваля, а также правила посещения показов и встреч можно на официальном сайте фестиваля.