В Москве помощников по уходу в домах-интернатах переобучат по новой программе

Помощников по уходу в столичных домах-интернатах переобучат по новой уникальной программе. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Нам нужны высококвалифицированные кадры в дома-интернатах, поскольку на их плечах лежит забота о старшем поколении и людях с ментальными особенностями. С января 2021 года мы отказались от аутсорсинга, оставили лучших сотрудников и ввели в домах-интернатах штатную должность помощника по уходу. Теперь при приеме на работу новых специалистов, если у них нет нужной квалификации, но они хотят работать у нас, мы сможем обучать их сами. А тот персонал, что уже набран, сможет повысить квалификацию. Образовательные программы соответствуют высокому уровню стандарта в сфере ухода, поэтому обучение по ним позволит более адресно, бережно и профессионально заботиться о людях, нуждающихся в особом внимании и повысить качество предоставляемых услуг в домах-интернатах. Мы планируем обучить порядка трех тысяч помощников по уходу. Первые группы уже запущены".

Сегодня в Москве работают три Центра компетенций: Научно-методический геронтологический центр "Переделкино", где работают с людьми старшего возраста, Центр сопровождаемого проживания, представляющий учебно-тренировочное проживание людей с ментальными особенностями и Психоневрологический интернат №34, где проживают люди с психическими заболеваниями. Последний получил образовательную лицензию по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения.

По обеим программам выдаются документы государственного образца, которые дают право профессиональной деятельности на территории всей страны. В обучающие модули вошли вопросы коммуникации, отработки навыков ухода, профилактики эмоционального выгорания и многое другое.

Первые обучающие группы уже стартовали для помощников по уходу в Пансионате для ветеранов труда №1, Психоневрологическом интернате №20 и Геронтологическом центре милосердия. Обучение проходит в 11 симуляционных классах на территории городских психоневрологических интернатов и пансионатов для ветеранов труда. В классах есть все необходимое для отработки практических навыков помощника по уходу.

Образовательные проекты Центров компетенций входят в комплекс мер по повышению качества жизни проживающих в столичных домах-интернатах людей. Всего в городе работает 31 дом-интернат, где трудится около восьми тысяч сотрудников, из них более трех тысяч помощников по уходу, более двух тысяч медицинских сестер, около 500 врачей и столько же специалистов по социальной реабилитации.