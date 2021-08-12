В Москве с начала августа выпала почти месячная норма осадков

В столице с начала августа выпало 72 мм осадков при месячной норме в 77 мм. Более половины выпавших осадков пришлось на 11-12 августа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, начавшийся в среду, 11 августа, дождь полностью уйдет из столицы лишь ближе к шести часам вечера четверга. А до этого времени сможет выпасть 2-5 мм осадков.

- Самая интенсивная фаза дождей пришлась на вечер с 21:00 среды до 10 утра четверга, - рассказывает Позднякова. - За это время выпало в городе от 10 до 30 мм осадков. Наиболее сильные дожди прошли на северо-востоке города. Об этом свидетельствуют данные с автоматических метеостанций. На опорной станции ВДНХ, по которой ведут метеорологическую летопись столицы, за период 11-12 августа выпало пока 25 мм. Можно предположить, что в ближайшие часы может быть закрыта месячная норма осадков. Если это не произойдет сегодня, то точно доверху дополнит копилку августовских осадков пятничный дневной дождь.

Она отметила, что абсолютный рекорд по осадкам 12 августа 1980 года останется непобежденным. Напомним, что 41 год назад 12 августа выпало 38,2 мм.