В Новой Москве преступники попытались сжечь дачу вместе с хозяевами

Как сообщает ГСУ СК столицы, покушение на пожилых людей произошло на одной из дач в ТинАО. Преступники пробрались на участок и заперли в доме пожилых брата и сестру. После этого дачу подожгли.

Из огня не смогла выбраться 75-летняя женщина, она скончалась на месте происшествия. Ее 77-летний брат остался жив, его экстренно доставили в одну из городских больниц.

Следственный отдел Новой Москвы возбудил уголовное дело о покушении на убийство с особой жесткостью. Известно, что преступников было несколько, начались оперативные мероприятия по их розыску.