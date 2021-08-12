СК: Сотрудники изолятора в Истре оставили "кормушки" в камерах открытыми

В изоляторе временного содержания в Истре один сотрудник выключил камеры видеонаблюдения. Потом они с напарником ушли спать. Отверстия в двери камеры, так называемая - кормушка, остались открытыми. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

- Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки - двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пятерым обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег", - сказала Врадий.

В СК добавили, что арестованным сотрудникам изолятора уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В ведомстве пока не комментируют слухи, что сотрудники ИВС сознательно помогли сбежать арестантам. Но статью им предъявили серьезную - по ней можно сесть на срок до 10 лет.

Сейчас по побегу расследуется два уголовных дела. Одно против охранников, другое - против беглецов.

Напомним, что МВД объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать самого известного беглеца - Мавриди.