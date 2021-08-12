Новости

Более 70 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:47
Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал, как это было 22:25
Джабаров: Скорее всего, судьба Кабула предрешена 22:11
В Воронеже взорвался автобус с пассажирами 22:02
Анатолий Карпов, Ян Непомнящий и Сергей Карякин зовут на блиц 21:55
В Госдуме оценили действия властей Литвы после беспорядков в Вильнюсе 21:55
"Глупость": Бортко прокомментировал запрет фильмов на русском на Украине 21:34
В Новой Москве преступники попытались сжечь дачу вместе с хозяевами 21:33
Минсельхоз США резко снизил прогноз по урожаю пшеницы в России 21:23
Талибы объявили захвате столицы четвертой по счету провинции в Афганистане 21:13
Из-за допинга одного спринтера серебра в мужской эстафете 4х100 метров должна лишиться вся сборная Великобритании 21:10
России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний - академик Румянцев 21:08
Горздрав Москвы: Пострадавшие в ДТП на остановке живы 20:52
Глава МЧС допустил, что дым от лесных пожаров в Якутии дойдет до Москвы 20:29
Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" на юге России 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 22:02
Рубрика: Происшествия

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В результате взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа, по предварительным данным, пострадало 12 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю / ТАСС
Из-за чего мог разбиться вертолет с туристами на Камчатке

- Среди пассажиров 12 пострадавших, есть тяжелые. Девушке оторвало ноги, - сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Взрыв произошел в центре города, ПАЗ с пассажирами следовал по маршруту. Рядом находится пожарная часть, поэтому спасатели прибыли практически мгновенно. С автобуса сорвало обшивку, стекла превратились в крошево, разлетевшееся по проезжей части.

Среди причин ЧП рассматривается версия о взрыве газового баллона. По другой информации, машина работала на дизельном топливе. На месте аварии работают сотрудники ФСБ - они ищут следы взрывчатых веществ.

- Профильные службы проверяют подвижной состав, отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказали "РГ" в администрации города

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

В Воронеже взорвался автобус с пассажирами
СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Талибы объявили о захвате Кандагара
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям