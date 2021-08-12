В Воронеже взорвался автобус с пассажирами

В результате взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа, по предварительным данным, пострадало 12 человек.

- Среди пассажиров 12 пострадавших, есть тяжелые. Девушке оторвало ноги, - сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.

Взрыв произошел в центре города, ПАЗ с пассажирами следовал по маршруту. Рядом находится пожарная часть, поэтому спасатели прибыли практически мгновенно. С автобуса сорвало обшивку, стекла превратились в крошево, разлетевшееся по проезжей части.

Среди причин ЧП рассматривается версия о взрыве газового баллона. По другой информации, машина работала на дизельном топливе. На месте аварии работают сотрудники ФСБ - они ищут следы взрывчатых веществ.

- Профильные службы проверяют подвижной состав, отрабатываются различные версии произошедшего, - рассказали "РГ" в администрации города